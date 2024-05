Estafas online y entradas por 1.300 euros: así funciona la reventa para el Real Madrid-Bayern

Que las entradas para ver un partido de fútbol en España duplican el precio de las del resto de Europa lo sabemos. Basta con hacer una pequeña suma para darse cuenta de que salía más barato ir a Múnich para ver el partido de ida de las semifinales de la Champions entre Bayern y Real Madrid (la entrada más barata costaba 19 euros y la más cara 150) que comprar una entrada para ir a la vuelta al Bernabéu (la más barata ronda los 125 euros y la más cara 445).

Aunque estos precios quedan lejos de la realidad, ya que lo más probable es que si no eres socio del club acabes pagando el doble o el triple por tu entrada. Esto se debe al negocio de reventa ilegal del que se aprovechan muchos socios del Real Madrid para financiar sus abonos anuales en este tipo de partidos y por individuos de todas las partes del mundo que se ganan la vida a través de una red de estafas que opera desde fuera de nuestro país.

¿Cómo puedo conseguir entradas para un partido de Champions en el Bernabéu?

Las entradas para un partido en el Santiago Bernabéu salen a la venta por orden de preferencia: socios abonados, socios afectados UEFA, socios no abonados, madridistas premium y, por último, el público en general.

Orden de preferencia para comprar las entradas para el partido entre el Real Madrid y el Bayern / Web Oficial Real Madrid

El problema surgió cuando el sábado 27 de abril sobre las 12:40 de la mañana, algunos de los socios no abonados se encontraron con la sorpresa: "No hay localidades disponibles". Lo mismo sucedió con los aficionados que poseen el carné de madridista (Madridistas Premium) por el que pagan unos 35 euros anuales para obtener beneficios como poder comprar entradas antes que el público en general. Para ellos ni se abrió el proceso de compra.

La opción de asistir a ver el partido solo la tendrán, por tanto, por medio de todos los socios que, al instante, anunciaron en páginas como Wallapop o redes sociales como Twitter que vendían sus entradas. "Yo pago por mi tasa de socio abonado 1.200 euros al año, en el segundo anfiteatro. En estos partidos aprovechamos para revender las entradas porque nos pagamos el abono en un solo partido", reconoce un abonado del club.

La sombra de la reventa alrededor del Bernabéu

Los aficionados que no son socios y que asistan este próximo miércoles al Santiago Bernabéu han tenido, por tanto, que recurrir a la reventa por parte de los que si lo son, que han liberado su abono para venderlo posteriormente ¿Cuánto les costará, entonces, la localidad?

Preguntamos a un individuo que trabaja mano a mano con una peña madridista para revender entradas de socios del Real Madrid. El trámite lo hace en persona, lo que hace el proceso más seguro. La más barata que tiene disponible, a una semana del encuentro, cuesta 850 euros y está situada en el cuarto anfiteatro del estadio, una ubicación considerada de menor privilegio.

Es decir, ocho veces más de lo que le ha costado al socio. La más cara, en tribuna, cuesta 1.300 euros. Una cifra que a pesar de rozar el sueldo medio español, no hace que se venda con menor rapidez. "Ya tengo ocho reservadas, me quedan cinco", avisa.

Pantallazo de los precios de reventa de las entradas del Real Madrid- Bayern por parte de un intermediario entre los socios y los aficionados interesados / EPE

Cientos de madridistas estafados

Aunque parezca una barbaridad que una entrada cueste 1.300 euros. Que lo es. Si consigues entrar al campo por ese precio, serás todo un privilegiado. ¿La razón? Has pagado ocho veces más que su precio original, sí, pero no has sido estafado.

Y es que la situación es tan compleja que al tiempo que se agotaron las entradas en la web oficial, además de comenzar la reventa por parte de los abonados, arrancó una carrera contrarreloj por parte de una red de estafadores que opera desde fuera de España.

Carlos Omar Mendes es un aficionado del Real Madrid que, como otros tantos, perdió 300 euros fruto de una estafa. Tras ver el anuncio de un supuesto socio del Real Madrid, le escribió a través de su cuenta de Twitter para preguntarle por las supuestas entradas que vendía. El estafador le envió foto de los supuestos abonos que tenía, ya que Carlos no se fiaba de que fuera verdad. Y, tras convencerle de que no podía dárselas en persona porque "estaba en Valladolid", se decidió a hacer el pago a través de Paypal.

Al instante, la persona le bloqueó y nunca llegó a enviarle las entradas. "Me pareció raro que las vendiera por 135, sí, pero al final juegan con esa ilusión y esa confianza con la que hacemos esto. No soy el primero ni el último al que le pasa, después de haber hecho mi denuncia pública por esta red social, me han escrito decenas de aficionados a los que han intentado estafar también", confiesa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Él ya ha denunciado y ha reclamado su dinero, aunque lo más probable es que no se lo devuelvan.

¿Por qué es tan difícil encontrar a los autores de las estafas?

Puede parecer sencillo, reclamas a tu banco tras poner la denuncia y el dinero vuelve a tu cuenta. Pero no es así. El proceso se complica aún más si te han estafado de manera online. Un agente de la Guardia Civil con experiencia en perseguir este tipo de estafas explica las razones a este periódico: "Si la venta se ha realizado en persona, sí que suelen recuperar el dinero, porque con una investigación exhaustiva se puede encontrar a la persona, como pasó en la final de la Copa del Rey, donde un individuo estafó casi 6.500 euros vendiendo entradas falsas. Cuando es online se complica, porque el que contacta contigo y al que le envías el dinero no es el único que interviene en esa estafa. De hecho, es el menos importante del acto delictivo, porque el porcentaje que se lleva del delito que está cometiendo es mínima".

En las estafas online hay, por tanto, tres eslabones:

La persona que contacta con el aficionado, que sería el nivel inferior, un "don nadie", según tratan de explicar desde la Guardia Civil, ya que este individuo se lleva una cantidad de dinero que es ínfima y que opera en un país fuera de España en la mayoría de los casos.

En segundo lugar, está el que crea toda la red y el mecanismo informático para que tu dinero, que envías al escalón básico no pase por él. "A él le darán luego un porcentaje mínimo, pero el dinero va directamente a los 'jefes' y ese tipo de personas suelen operar en otro país también", asegura el agente.

Por último, aparece el eslabón más importante, que serían las cabezas de la red de estafas que reciben la mayor parte del dinero y que también están fuera de España.

Es decir, estamos ante tres grupos de personas que pueden operar en tres países diferentes y que tienen un entramado tecnológico enorme, lo que dificulta su localización, por mucho que cuentes con la mejor tecnología. "Piensa que el dinero que tú envías a una persona que está en un país no va a esa persona realmente, para empezar, va a otra que está en otro y ahí ya empieza la complicación", ejemplifica el guardia civil consultado.

Aficionados madridistas en el estadio Santiago Bernabéu. / EFE/ Rodrigo Jiménez

"Se puede dar el caso de que se les pueda pillar, sí, pero es muy difícil. Y mira que hay gente muy buena en la Guardia Civil en los departamentos informáticos, pero dar con los autores de este tipo de delitos suele ser complicado. Luego a la hora de juzgarlos es aún más difícil porque entra en juego la justicia española con la del país donde opere, entonces se le pedirán responsabilidades que tampoco asumirán", explica.

La recomendación de la Guardia Civil para no ser estafado

"A título personal, yo no compraría ninguna entrada por Internet", a menos que sea "la página oficial del club". Ya no solo por la estafa a la que se exponen los aficionados, sino porque aprovechan para suplantarles la identidad: "Te pasan un enlace para que pongas tus datos y compres la entrada y al mismo tiempo tienen un grupo de hackers por detrás que te están cogiendo los datos y el número de cuenta, que luego utilizarán para seguir estafando a gente", asegura.

Por si fuera poco, la multa a la que se exponen estos individuos complica aún más las cosas, pues la sanción por delito de estafa se pena de tres formas distintas. Si no supera los 400 euros de estafa (en la mayoría de los casos) se trata de una multa económica que varía entre los 60 o 180 euros. Si la estafa se sitúa entre los 400 y los 50.000 euros sí que tiene multa de prisión, de seis meses a tres años. En el caso de que supere los 50.000, conlleva una pena de prisión de 6 años.