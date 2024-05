Ayuso ataca a Mónica García por limitar la colaboración privada en Sanidad: “Quieren reventar Madrid por envidia, sectarismo y política”

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya había mostrado su rechazo al proyecto que quiere poner en marcha la ministra de Sanidad, Mónica García, para blindar la sanidad pública y limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos de las empresas privadas. Hasta hoy el problema era que no les gustaba el objetivo y la falta de concreción. Pero hoy Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más en la crítica a esta iniciativa. La presidenta del Gobierno regional considera que con leyes como esta, la ministra y su formación, Más Madrid, solo quieren "reventar toda la Comunidad de Madrid por envidia, sectarismo y política".

La dirigente madrileña ha contestado así a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ha utilizado su turno en la sesión de control del ejecutivo autonómico para convertir la Asamblea en un altavoz de las medidas de García. Bergerot ha advertido a Ayuso de que si no se suman al blindaje de lo público por voluntad propia lo "van a tener que hacer por imperativo legal" cuando el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe definitivamente el proyecto que ha puesto ahora en marcha Sanidad.

El eco de las propuestas del ministerio que dirige Mónica García en la Asamblea de Madrid no es nuevo. Más Madrid proyecta en el parlamento autonómico todas sus medidas porque todas ellas, además, sirven para confrontar con las políticas sanitarias del PP de Madrid. Con esta última, por ejemplo, Bergerot apuntó que "al Grupo Quirón se le va a acabar el chollo", una mención que no es casual, no solo por la cantidad de centros públicos que gestiona sino porque es el cliente principal de la pareja de la presidenta, según consta en la denuncia contra él.

Más tarde en los pasillos, Bergerot ha agradecido la "sinceridad" de la presidenta en su rechazo a esta ley durante la sesión de control. Ayuso ha defendido el modelo de colaboración público privada en el ámbito sanitario, principalmente de Madrid pero también en el resto de España: "La Fundación Jiménez Díaz es la mejor valorada por sus pacientes… ¿La van a desguazar, van a desguazar toda la colaboración público-privada que está funcionando en lugar de buscar médicos para toda España, que es el gran problema que tenemos en este país, como tienen un ministerio sin competencias, desguazarlo todo…?", le ha espetado a Más Madrid desde su escaño. Y a eso ha añadido que solo buscan "reventar las listas de espera en Madrid" poro también "el sistema sanitario" en general, ya que es "el mismo en Asturias o en Cataluña, que es mucho más privatizado". En esta última región, de hecho, ha insistido en que "también opera Quirón. ¿Los van a cerrar, van a tener valor? Claro que no porque tiene la cara de cemento todos ustedes".