Última hora de la decisión de Pedro Sánchez, en directo: el presidente anuncia hoy si continúa en La Moncloa a partir de las 12:00

El último llamamiento popular a Sánchez para que resista concluye a las puertas del Congreso

No se cantó el Pedro, Pedro, P' de Raffaella Carrà. Tampoco el Quédate de Quevedo. El último intento en Madrid de varios miles de personas de convencer a Pedro Sánchez para que resista y no dimita ha sido más una movilización en favor de la democracia y sus instituciones que una loa al presidente del Gobierno, como la que se vivió este sábado en la sede socialista de Ferraz. Y aun así, no han faltado los gritos de "Pedro, quédate" y "Pedro Sánchez, no dimitas" o las pancartas de "¡No te rindas!". Todo a escasas horas de que el jefe del Ejecutivo anuncie si va a seguir en el cargo tras cinco días de reflexión.

Desde la estación de Atocha y hasta el Congreso, donde Sánchez pronunció el pasado miércoles sus últimas palabras en público ("A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país"), varios miles de ciudadanos han mandado un mensaje de apoyo a Sánchez ante la "máquina del fango" que el propio presidente denuncio por parte de los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente. Ha sido ante los leones de la Cámara Baja donde se ha escuchado un "no te rindas" unánime.