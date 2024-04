Última hora del juicio a Daniel Sancho, en directo: cuenta atrás para la declaración de Daniel Sancho, prevista para este martes 30 de abril en los tribunales de Samui

Ospina, sobre si veremos a Sancho en los platós de televisión en el futuro

El abogado de la familia Arrieta, Gonzalo Ospina ponía de relieve, que cuando comenzó el juicio hace tres semanas los abogados de la familia de Arrieta estaban "muy satisfechos, confiados en el desarrollo de las sesiones sin ninguna cuestión fuera de la normalidad procesal. Sin embargo, ya no es una sino que son varias las cuestiones que se van a poner encima la mesa, y adelanto que se informará a la opinión pública y puede que haya consecuencias jurídicas para distintas personas involucradas en esta situación, porque lo que no vamos a permitir como abogados de la familia Arrieta es que haya una sentencia que no esté motivada en la lógica", ha afirmado el abogado. En este sentido incidía en que "es muy importante para Tailandia mandar un mensaje claro al mundo: que en Tailandia hay ley, que en Tailandia hay Derecho, que en Tailandia no se va a descuartizar a un ciudadano para que esto quede impune". Se ha preguntado si "no nos iremos a encontrar en unos años con un condenado en España en los platós de televisión riéndose de la familia Arrieta, habida cuenta su actitud en el tribunal, sin falta de arrepentimiento e inclusive muy osado". Sobre la declaración en el juicio de Daniel Sancho, Ospina ha dicho que no prevé ninguna sorpresa y ha afirmado que lo que tiene claro es que "levantará dolor en la familia".