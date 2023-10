La drástica decisión de Isabel Pantoja para su muerte: estas serán sus últimas voluntades

Isabel Pantoja en uno de sus últimos conciertos / Agencias

Isabel Pantoja atraviesa una etapa personal de lo más complicada, pues aunque su relación con Anabel Pantoja sea idílica y juntas se estén recorriendo España en su última gira, la relación de la tonadillera con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja no se encuentra en un buen momento. Mientras que con Kiko Rivera se distanció este verano tras el mediático problema de salud que casi acaba con la vida del DJ y cantante, Isabel Pantoja no acudió a la boda de su hija con Asraf Beno.

Su ausencia en uno de los días más importantes para Isa Pantoja ha dado mucho que hablar, pues además Kiko Rivera tampoco habría acudido a la ceremonia de su hermana. Es por eso, que la cantante ha emitido un comunicado hablando de las que serán sus últimas voluntades cuando llegue el día de su muerte. Según ha relatado la periodista Beatriz Cortázar en 'Y ahora Sonsoles', Isabel Pantoja se encuentra aislada y distanciada de gran parte de su familia: "Es una decisión muy dura, que atañe al qué pasará el día que ella fallezca", asegura.

Isabel Pantoja. / Agencias

La decisión de Isabel Pantoja es un reflejo de su situación actual

En palabras de la colabordora, la situación que vive con sus hijos, habría dejado sin fuerzas a la tonadillera, incluso de cara al día de su muerte. Y es que, desde que Kiko Rivera la echó de la habitación del hospital cuando fue intervenido del corazón, y tras su decisión de no acudir a la boda de Isa y Asraf, la cantante ha decidido que quiere morir sola y sin que nadie llore su despedida. Una decisión que llegaba a finales del mes de julio, y que Isabel ya ha comunicado a su entorno más cercano: "Ella no quiere un velatorio ni un funeral, ella no quiere a nadie. Ella quiere irse sola, acompañada por un núcleo muy reducido", señala.

A modo de últimas voluntades, la tonadillera ha optado por la soledad para su últimos días, o al menos este ha sido su toque de atención a sus hijos y familiares: "No quiere ni homenajes, ni hijos", continúa explicando Cortázar. No está dispuesta a que su entorno se acerque hasta el tanatorio a presentar sus condolencias a la familia, pues nadie estaría invitado a este controvertido evento. Además, ha renunciado a tener un velatorio o funeral para que sus seguidores más fieles lloren su pérdida.