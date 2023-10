Anabel Pantoja, hundida tras las revelaciones sobre su relación con su tía Isabel

Anabel Pantoja rechazó responder a los periodistas. / EP

El silencio de Anabel Pantoja tras conocerse el matrimonio de su prima Isa y Asraf, combinado con su comportamiento evasivo hacia los periodistas, podría estar ligado a su alejamiento de su tía Isabel Pantoja. Esta tensión familiar parece afectar profundamente a la influencer.

Antonio Rossi desveló en 'Vamos a ver' que Isabel no ha respondido las llamadas de Anabel durante un mes. Este comportamiento inesperado es especialmente notable dado que Anabel ha sido una firme defensora y apoyo para su tía en el pasado.

Aún es incierto si esta ‘separación’ es temporal o permanente. También se desconoce si está conectada de alguna manera con la decisión de Anabel de asistir a la boda de Isa, donde fue la única miembro de la familia Pantoja presente.

Anabel ha optado por mantener el silencio sobre su supuesto alejamiento de Isabel. Se mostró renuente a abordar el tema con los medios: "¿Podrían dejarme en paz? No voy a responder a nada, estoy trabajando y estoy con una persona que no tiene por qué aparecer en televisión", respondió visiblemente molesta a las cámaras de Europa Press.

Aunque estaba consciente de su reacción brusca, Anabel se disculpó con los periodistas, explicando que su comportamiento no era un reflejo de su actitud hacia ellos. Reiteró su deseo de no abordar el tema del distanciamiento con su tía, manteniendo una posición firme de no comentar sobre el delicado asunto.

Isabel Pantoja, en el hospital

Rossi también ha revelado en 'Vamos a ver' dónde estaba Isabel Pantoja antes de la boda de su hija Isa con Asraf, a la que el colaborador insiste en que la tonadillera nunca se planteó la posibilidad de ir porque su relación está rota desde hace meses y mucho más 'tocada' de lo que imaginamos -y de lo que la propia Chabelita admite en público- por varios desencuentros que se han ido 'enconando' en el tiempo y que cada vez parecen más difíciles de solucionar.

Tal y como ha contado el periodista, la cantante abandonó Cantora al volante de su propio coche y sin la compañía de su fiel escudero, su hermano Agustín Pantoja, el domingo 8 de octubre. Quería estar sola, no dio explicaciones a nadie de su familia y se dirigió a Córdoba, donde el lunes tenía previstas varias pruebas médicas en un centro de especialidades de la Junta de Andalucía.

Aunque no llegó a ser ingresada, Isabel se quedó toda la semana en la ciudad andaluza acompañada por una amiga y esperando los resultados de dichas pruebas, por las que según Rossi estaba "muy preocupada". Y fue el sábado, cuando su hija ya se había casado, cuando la artista regresó a su finca.

Unas pruebas previstas y programadas desde hace un tiempo y que, como ha revelado el periodista, no tienen nada que ver con la infección en el ojo que a punto estuvo de hacerle perder la visión hace varios meses.

No es la única información que ha contado el tertuliano, que sin entrar en detalles sí ha asegurado que la cantante de 'Así fue' lleva sin cogerle el teléfono a su sobrina Anabel Pantoja desde hace casi un mes. "Nadie de la familia sabía donde estaba porque quería pasar esta historia sola, pero hasta donde yo sé Isabel está bien" ha concluido.