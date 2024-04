Albares, “muy feliz” de que Sánchez se quede porque así “no han triunfado el bulo ni los acosadores”

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado “muy feliz” de que siga Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, porque significa que “no han triunfado ni el bulo ni los acosadores” y porque “la voz de España en este momento crucial siga teniendo la fuerza que tiene”.

El responsable de la diplomacia desconocía esta decisión, según informan desde su equipo. Se encontraba en plena comparecencia en la Comisión de Exteriores en el Senado, que ha sido interrumpida poco antes de las 11:00 de la mañana mediante un receso. Albares se ha marchado con su equipo a una sala para ver la comparecencia del presidente del Gobierno, de la que ha salido pocos minutos después con una amplia sonrisa para comparecer ante los medios.

"Es una decisión que es buena para España, es buena para las políticas progresistas que él lidera y encarna y es buena para la posición de liderazgo de España en Europa y en el mundo", ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. "Estoy feliz porque hoy no ha triunfado la calumnia, no ha triunfado el bulo, no han triunfado los acosadores, no han triunfado los que creen que para ser mejor político hay que ser peor persona y hay que tratar al adversario como enemigo al que hay que destruir cueste lo que cueste a cualquier precio".

Durante su comparecencia, antes de conocerse la decisión de Sánchez, el ministro ha propuesto a los senadores de la oposición, presentes en la sala, “un pacto por la defensa de la democracia”, del que no ha dado detalles pero ha enmarcado en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. "Los españoles vamos a votar en un contexto en el que las voces de la extrema derecha y de sus aliados amenazan con frenar, o incluso revertir, el proceso de integración europea en un momento en el que es más importante que nunca", ha dicho el ministro.

La senadora del Partido Popular, Pilar Rojo, se ha congratulado de que el presidente haya despejado la incógnita sobre su continuidad y de que haya terminado "la miniserie a la que nos ha sometido Pedro Sánchez y de la que espero que no haya una próxima temporada". Estos cinco días de reflexión del presidente han demostrado que el Gobierno lleva a cabo "una política de carácter personal, no de Estado".

"Coraje personal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes, en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, que continuará al frente el Ejecutivo. La semana pasada comunicó, con una carta en la red social X que, harto de "la máquina del fango" y de lo que considera ataques judiciales y mediáticos a su mujer, Begoña Gómez, iba a pensar "si merecía la pena" seguir al frente del Gobierno. Hoy ha despejado la incógnita. "He decidido seguir", ha dicho, enmarcando esta decisión no como un "punto y seguido" sino como "un punto y aparte", y ha llamado a la mayoría social a la movilización.

Pocos minutos después de conocerse esta decisión, José Manuel Albares ha agradecido el "coraje personal y democrático que demuestra a pesar de la campaña de acoso que, como él ha denunciado, dura ya años". Ha pedido que se convierta, desde hoy mismo, en un "coraje colectivo de la sociedad española". Porque no se puede tolerar, dice, que su mujer y su familia se vean acosados y atacados por "bulos, mentiras y calumnia". El ministro ha añadido que lo que está en juego es la calidad de la democracia y las tácticas de "deshumanización" del rival político.