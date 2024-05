El Drogas: "Cada vez me siento más punki"

Al habla Enrique Villarreal (Pamplona, 1959), más conocido como El Drogas. Es medio día cuando responde a la llamada de este medio. Su voz arenosa no es sin embargo brusca; amable, con gracia e ingenio, contesta sin prisa en una conversación que tiene como excusa la caja de vinilos y CDs El Drogas (Barricada - 40°) (El Dromedario Records, 2024), que recoge el concierto del pasado 10 de junio de 2023 en el Navarra Arena de Pamplona ante doce mil personas, además de un vinilo especial con grabaciones de la gira que es en realidad un guiño a los discos pirata (llamados bootlegs) que el músico compraba en el Rastro de Madrid en los primeros años de Barricada. Pero de aquello ya ha pasado mucho tiempo y hoy El Drogas está para hablar del presente.

P. Si treinta y tres años nada más son media vida, como cantaba Julio Iglesias, ¿qué son cuarenta?

R. Pues cuarenta son la mitad de ochenta (risas). Viene a ser ahora lo que son los sesenta. Podría decir que también es media vida y algo más fuera de ese entorno, que es lo que hace que hoy pueda decir que tengo sesenta y cuatro.

P. ¡Quien lo diría!

R. Yo, que no es poco [risas].

P. Y todo esto –la caja El Drogas (Barricada - 40°)– por sus visitas al rastro de la Txantrea cada 18 de abril.

R. Sí. Es un poco la excusa. Siempre busco una especie de pretexto para llevar a cabo diferentes formatos y enredar con canciones ya compuestas o bien para crear canciones nuevas. No sé por qué siempre busco una excusa o un pretexto y me lanzo a la piscina. En este caso, esa chispa viene de hacer esas reuniones que hago cada 18 de abril en la plaza de lo que era el rastro en mi barrio para recordar esa primera actuación ya con el nombre de Barricada.

P. Hemos hablado de esta caja que hoy se presenta, pero en 2019 vio la luz el quíntuple disco Solo quiero brujas en esta noche sin compañía, trabajo muy ambicioso por su contenido.

R. Bueno, no sé si ambicioso, pero yo me dedico a algo que me gusta, entonces estoy casi de manera continuada metido en este berenjenal. No digo que sea fácil sacar un disco quíntuple, pero lo que me resulta complicado es hacer en siete años diez canciones; tienen que ser muy buenas, arrasar con todo lo que haya, para hacer una canción al año o una canción y media. Te hablo en mi caso, porque hay otra gente que así lo hace y no tengo nada que decir.

P. ¿Qué pensaba de las canciones que tocaron aquel primer 18 de abril? Entiendo que es muy diferente verlas ahora a como las veía antes.

R. Van muy acorde a lo que yo iba viviendo, sobre todo en el tema compositivo de las letras. Escribir una letra es un acto muy solitario y es a lo que me he dedicado en Barricada. Hay bastantes canciones que arrancaban con una línea de bajo porque necesitaba unas notas con el instrumento para hacerme una melodía. Luego, eso lo llevaba y los que tocaban la guitarra conmigo pues lo hacían bastante mejor que yo, todos los arreglos y todo eso. Yo he ido un poco con los tiempos, aunque hace muchos años que no piso un billar porque, entre otras coas, ya no sé si hay. Sin embargo, en esta última gira cantaba Esperando en un billar. Voy con el transcurrir de mi existencia.

P. ¿Considera que sus canciones han mejorado o se han mantenido con el tiempo?

R. Hay de todo. Algunas como Esperando en un billar las pongo como ejemplo significativo de algo que ya no hago. Tampoco bebo alcohol... Bueno, una cerveza de fogueo me puedo echar, pero poco más. No me importa tanto si aguantan el tiempo o no, que tampoco tienen por qué. Hay canciones que –digamos– desgraciadamente aguantan el tiempo, por ejemplo, si hablamos de racismo. Es mala señal que Oveja negra aguante el tiempo u Obsesión o canciones referidas al maltrato machista. Si aguantan en el tiempo es que algo estamos haciendo mal, como que no le damos la vuelta a esos marcadores.

Hay cosas que han cambiado, como ciertas definiciones o conceptos que parte de la sociedad vamos asimilando, como puede ser todo lo relacionado con el patriarcado"

P. Por lo tanto, ¿tampoco ha cambiado mucho la historia?

R. En algunos temas, personalmente, es la impresión que tengo. Sí que han cambiado en cuanto a que ya hay ciertas definiciones o ciertos conceptos que parte de la sociedad vamos asimilando, como puede ser todo lo relacionado con el patriarcado y todo lo que eso conlleva. También sé que hay mucha gente que hace tiempo no entiende por qué la famosa definición de los oficios: que el padre sí trabaja porque es mecánico, pero la madre no porque es ama de casa, cuando en realidad, si es ama de casa, trabaja más que cualquiera y encima no cobran ni un sueldo al mes. Todo esto tiene que hacernos comprender cómo son las cosas para que cambiemos nuestra forma de actuar.

P. ¿Uno se enfrenta a la vida con menos vehemencia según pasan los años?

R. ¡Uy! En mi caso es al contrario, porque yo cada vez me siento más punki. Sí que procuro analizar las historias con más calma, porque me acabo encendiendo tanto que termino diciendo que la Revolución Francesa tuvo un elemento muy importante como que fue la guillotina. Siempre acabo diciendo eso. ¿Esto quiere decir que hay que cortar de manera literal el cuello a mucha gente? Pues posiblemente no, pero sí cortar el cuello, de manera literal, a lo que puede ser una institución como la monarquía, cortar la relación Estado-Iglesia, defender la sanidad y la enseñanza pública de manera visceral... Es importante asimilar todo esto.

Cubierta de su último lanzamiento discográfico. / Cedida

P. ¿Sigue necesitando encontrar cintas piratas en los rastrillos?

R. Bueno, la verdad es que es una desgracia que ya no existan este tipo de rastros. Alguna vez que he pasado por Madrid ya lo observo de diferente manera. Antes no sé si era porque no las encontraba en otros sitios, pero buscar esas cintas de Leño grabadas el día anterior en un concierto en Carabanchel o en Pinto era casi como una religión. Hace cuatro años, antes de la pandemia, me encontré en un rastrillo de Barcelona una caja con tres discos pirata de Frank Zappa. Me quedé alucinado. Claro, me la compré, pero me gasté un potosí. Yo con eso vuelvo a ese rollo setentero que forma parte del comienzo de mi estancia en este mundillo de la música; aparte de lo que escuchaba, también entraban este tipo de mitomanías. O coger el Disco Expres o el Ajoblanco, que traía una entrevista con Burning. ¡O el Popular 1 con esa página que traía los contactos! Yo pensaba: “Algún día saldremos aquí”. Era el comienzo en la mitomanía que igual todos tenemos de una u otra manera.

Mi estancia en Barricada sigue siendo precisa para mí, porque yo no renuncio a nada de lo que he hecho, y esa parte de mi pasado hace que yo me sienta con una base muy potente para poder vivir el presente y afrontar con ilusión el futuro más próximo"

P. Entonces, ¿este tercer disco que hay dentro de la caja, que es un homenaje a esos discos pirata, cierra un ciclo?

R. Posiblemente cierra un momento concreto de este periodo denominado El Drogas. O sea, El Drogas es una banda de rock a la que le gusta enredar haciendo proyectos cambiantes absolutamente. Dentro de estos proyectos –que unos van por aquí, otros por allá...–, entra a formar parte uno que son canciones compuestas en la época de Barricada. Sin más. No va más allá de eso. Mi estancia en Barricada sigue siendo precisa para mí, porque yo no renuncio a nada de lo que he hecho, y esa parte de mi pasado hace que yo me sienta con una base muy potente para poder vivir el presente y afrontar con ilusión el futuro más próximo.

P. ¿Qué cree que dirán de usted cuando ya no esté entre nosotros?

R. No lo sé, no me importa demasiado, porque al no estar... (risas) Como no creo en la reencarnación, quiero disfrutar de esto. Y luego, además de disfrutarlo de manera individual, también lo estoy disfrutando de una manera especial con mi “socia”, que también ha tenido que tragar cantidad de momentos agrios debido al oficio y debido a mi forma de ser. Estoy disfrutando esto con ella viajando a las ciudades y a los pueblos un día antes para visitar los sitios caminando, comiendo... Y, después, también de manera muy potente con todo el equipo que formamos esto que se denomina El Drogas, que son tanto el equipo técnico como el equipo de músicos. No cambio los últimos catorce años por nada y espero seguir así, disfrutando de mi oficio. Y una vez que no esté, pues quedan en un soporte las canciones que uno ha ido haciendo para quien quiera disfrutarlas. Sin más. No busco salir en una enciclopedia.