La 'última' gran finca sin construir de La Moraleja se vende por 6 millones, pero tiene un problema: una casa protegida dentro

Las hierbas y las flores han conquistado la amplia finca, poblada de encinas y que alberga en la zona central, bien visible desde el exterior, una construcción derruida. Se trata de una casa de ladrillo cuyo techo y parte de los muros están hundidos y presenta un aspecto fantasmal. Tiene incluso varios grafitis en las paredes. La imagen podría ser propia de cualquier punto de Madrid, una casa abandonada, comida por los hierbajos, pero aquí es algo inhabitual, porque estamos en medio de La Moraleja, la exclusiva urbanización de lujo de Alcobendas, lugar de residencia de jugadores del Real Madrid, celebritis y grandes empresarios.

La finca, una de las últimas vacías que hay en La Moraleja, si no la última tan grande, está a la venta por alrededor de seis millones de euros a través de dos inmobiliarias especializadas, Gilmar y Ambassador. Situada en el cruce del Paseo Marquesa Viuda de Aldama y Camino Ancho, está rodeada de amplias parcelas con chalés que apenas se pueden intuir por los altos muros y la vegetación que las rodean.

El terreno tiene un total de 11.000 metros cuadrados y es edificable en buena parte, pero lo cierto es que tiene un inconveniente: la casa herrumbrosa no se puede derribar, ya que se trata de un edificio protegido por el Catálogo de bienes y espacios protegidos del Ayuntamiento de Alcobendas. En concreto, se trata de la Casa del Guarda del Real Bosque de La Moraleja. Está catalogada como la número 7 dentro de esta lista de bienes con su "estructura" protegida.

La casa de la finca de La Moraleja ya solo mantiene en pie varios muros y un poco del tejado. / EPE

La construcción, ejecutada con muros de carga de ladrillo y cajas de tapial y cubierta con teja curva de cuatro aguas, está datada en el siglo XVIII, y presenta un estado de "ruina bastante acelerada", tal y como apunta el portal Hispania Nostra, una plataforma que pretende dar a "conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición". La Casa del guardés está incluida, de hecho, dentro de la Lista Roja de patrimonio, que engloba a las edificaciones con mayor riesgo de perderse del todo. Quien quiera construir deberá respetar la construcción.

Fuentes del sector inmobiliario consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA confirman que el terreno es edificable y apuntan que de la antigua vivienda del marqués solo habría que respetar los muros, ya sea restaurándolos o dejándolos como están. En algún caso, según comentan estas mismas fuentes, se podría barajar que fuera una casa de invitados, por ejemplo. La conservación de esta casa y su encaje dentro de otra más grande y moderna ha sido el principal escollo a la hora de cerrar su venta, la cual lleva tiempo intentándose.

Ubicación y extensión de la parcela en venta en La Moraleja / Ignacio García

Comprado por Carlos III

Los orígenes del Palacio y Bosque de La Moraleja se remontan a los inicios del siglo XVI y, tras pasar por diferentes manos de aristócratas, fue comprado por el rey Carlos III en 1778.

Desde entonces el lugar pasó a llamarse Real Bosque y Sitio de La Moraleja y contó con un guardia real con casa-cuartel, siendo lugar frecuente de cacerías reales y retiros del monarca.

El lugar, que albergaba un palacio barroco ya desaparecido, quedó en manos de la Corona, y fue disfrutado por varios monarcas hasta que pasó a manos privadas tras la desamortización de Mendizábal, tal y como recuerda el portal Hispania Nostra. En su historia más contemporánea albergó a niños huérfanos durante la Guerra Civil y recientemenTe Podemos Alcobendas trató con una moción en pleno de que la edificación fuera de titularidad municipal, pero finalmente fue tumbada con los votos en contra del PP.

¿Cuánto puede valer una casa en La Moraleja?

Las casas en La Moraleja no entienden de cifras de mercado porque, por un lado, no es un mercado líquido y estándar —donde hay varias viviendas similares (comparables)—, ni sus compradores y vendedores con motivaciones puramente económicas, especialmente en la zona más codiciada. En todo el barrio, que se incluyen zonas no tan premium, hay 264 chalets a la venta en el portal inmobiliario Idealista, el más barato por 675.000 euros y los dos más caros alcanzan los 15 millones de euros.

El precio de una vivienda en la zona es de más de 1,45 millones de euros, un 173% por encima de la media de la Comunidad de Madrid. No solo eso, el euro por metro cuadrado es también un 40% más alto, ya que supera los 5.500 euros, tras dispararse un 90% desde enero de 2015, según datos de Fragua by Atlas Real Estate.

Teniendo en cuenta que solo el suelo mencionado en venta cuesta alrededor de seis millones de euros, se antoja complicado que, con los costes de construcción incluidos, la casa saliese al mercado por debajo de los 12 o 14 millones. Sin ir más lejos, según varios medios, el jugador del PSG, Kylian Mbappé, estaría buscando una casa de estas características en esta misma ubicación.