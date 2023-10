Anabel Pantoja denuncia en sus redes la presencia de reporteros en la puerta de su casa durante "casi 12 horas" al día

Anabel Pantoja denuncia la presencia de reporteros en su casa / Agencias

Un fin de semana importante para el clan Pantoja, que celebraba el enlace entre Isa Pantoja y Asraf Beno tras más de cinco años de noviazgo. Una ceremonia marcada por las ausencias de Isabel Pantoja o Kiko Rivera, o por la indirecta que Dulce Delapiedra lanzó a Isabel Pantoja durante su discurso en la boda de la hija de la tonadillera. Anabel Pantoja fue una de las protagonistas, dejando claro que a pesar de que su relación con Isabel sea buena, también mantiene una muy estrecha relación con Isa Pantoja y Asraf.

Sin embargo, la vuelta a la realidad de Anabel tras la boda de su prima Isa Pantoja, no ha sido como ella esperaba. Además de asegurar que le está costando volver a la rutina, siendo esa la razón por la que pasa tanto tiempo rodeada de sus amigos, la influencer ha denunciado a través de sus redes sociales un problema que tiene en la misma puerta de su casa.

Anabel Pantoja vía Instagram stories / redes

Anabel Pantoja planta cara a los reporteros en la puerta de su casa

La sobrina de Isabel Pantoja, que acumula más de 1,7 millones de seguidores en su perfil de Instagram mostraba en un vídeo grabado desde la ventana de su casa, en el que se puede apreciar como dos reporteras y un camarógrafo se encuentran en la puerta del edificio donde ella reside en la capital. La presencia de la prensa en su domicilio ha indignado a la influencer, que asegura pasan ahi más de medio día.

Según ella misma ha publicado en sus stories, "sé perfectamente que ellos no tienen la culpa porque están trabajando", comenzaba diciendo. Sin embargo, la tertuliana ha arremetido con los jefes de esos periodistas: "Lo que me mosquea y fastidia es que sus jefes les envían casi 12 horas para hacerme preguntas absurdas que saben que jamás contestaré. Me da mucho apuro por ellos, pero ya no más", sentenciaba Anabel dejando claro que no está dispuesta a dar ninguna declaración en la puerta de su casa.