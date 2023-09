Isabel Pantoja se queda sin apoyos: Anabel e Isa Pantoja, cada vez más lejos de la tonadillera

Isabel Pantoja en uno de sus últimos conciertos / Agencias

Isabel Pantoja, que continúa con su gira musical por España, ha protagonizado uno de los conciertos más especiales de los últimos años en su ciudad natal Sevilla después de seis años sin organizar un concierto en la capital andaluza. Además, con motivo del 50 aniversario de su carrera, la tonadillera se vio arropada por sus seguidores en un concierto de más de cuatro horas.

No estuvo sola, pues entre sus acompañantes se encontraban su sobrina Anabel Pantoja y su hermano Agustín. De sus hijos no se supo nada, pues según anunció Kiko Rivera hace unos meses, su relación con Isabel Pantoja se rompió en el mes de julio, momentos antes de someterse a la operación de corazón que mantuvo al DJ en el punto de mira.

Isa Pantoja deja claro que "quiero que venga a la boda"

Ha sido cuando le han preguntado a Anabel Pantoja si su tía acudirá a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno el próximo 13 de octubre en Sevilla, cuando la ex-superviviente ha asegurado que no es asunto suyo: "Pregúntale a mi prima y pregúntale a los protagonistas, a mi no", señalaba contundente. Sin embargo, durante el debut como colaboradora en 'Vamos a ver', Isa Pantoja ha dejado claro que no tienen relación: "Me parece increíble que se haga la pregunta de los grandes ausentes. La gente sabe lo de mi hermano. Yo no he ido porque no tenemos relación", confesaba.

Sin embargo, la hija de Isabel Pantoja ha dejado claro que quiere que vaya a su boda, pero es decisión de la tonadillera. Es por eso que, por el momento parece ser que Isabel cuenta únicamente con el apoyo de su sobrina Anabel, con quien demuestran ser uña y carne en redes sociales. Sin embargo, un despiste de la influencer durante el último concierto en Sevilla hizo que la tonadillera quedase ignorada delante de sus seguidores, algo que no hizo demasiada gracia a la cantante, por lo que su relación podría no ser tan buena como hacen ver.