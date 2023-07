Kiko Rivera, tras su operación de corazón: "Hoy por segunda vez he vuelto a nacer"

Kiko Rivera reaparece tras su operación de corazón / Redes

Kiko Rivera reaparece tras su mediático ingreso en el hospital, a penas unos meses después de sufrir un ictus que hacía saltar todas las alarmas. El hijo de Isabel Pantoja se encuentra estable y su estado de salud mejora progresivamente, tal y como el propio Kiko ha confesado en su última publicación de Instagram. Un contundente mensaje con el que el cantante ha querido lanzar un mensaje a sus ex-compañeros de Telecinco, así como dejar claro cuáles son sus prioridades en estos momentos.

Comenzando por actualizar sobre su estado de salud, Kiko Rivera señala que se encuentra "más despierto y más fresco que una lechuga. Pero saben una cosa? Hoy por segunda vez he vuelto a nacer. Y ya van dos! Evitemos la tercera no creen?" plantea el protagonista en su reciente comunicado. Y es que, el hijo de Isabel Pantoja se ha sometido a una de las intervenciones más complicadas dadas las circunstancias: "El cateterismo aunque era la opción con menos posibilidades salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenia todo" agradece el protagonista.

"Con vuestro dinero no podéis comprarme"

Unas palabras de agradecimiento que Kiko Rivera ha querido compartir con sus seguidores, dejando claro que siente que tiene a "alguien ahi arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los míos" continúa explicando el marido de Irene Rosales. Sin embargo, el recién intervenido también ha querido dedicar unas palabras a los medios de comunicación y más concretamente a sus "amigos" de Telecinco: "Y sin más vuelven a hablar de mi, vuelvo a interesar por mi estado de salud. Patetico todo no creen?"

Tal es así, que Kiko Rivera ha explotado contra la cadena de la que un día fue parte: "Queridos amigos de Telecinco no les voy a a dar ningún tipo de declaración ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea.. hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar así que por mi ya saben dónde pueden marcharse", dejando claro que su relación con el equipo de Mediaset se encuentra en uno de los peores momentos hasta la fecha.

Kiko Rivera está preparado para vivir la vida

Y es que, parece que un nuevo Kiko Rivera ha aparecido tras la operación y el posterior revuelo causado con las declaraciones alrededor de esta: "También quiero dejar dicho por aquí porque no me voy a callar a todas esas personas que han empezado a escribirme como si nada hubiese pasado y que han estado más de 3 años sin preguntar por mi y por mis hijos a todos ellos porque sé que leen esto no tenéis ningun tipo de cabida en mi vida así que no os molestéis ni siquiera en mandar un Whatsapp. Esta es la única manera que tengo de expresarme xq como dije hace tiempo la televisión de la cadena que todos sabéis no los quiero ni en pintura" sentencia el cantante.

Un comunicado de lo más revelador, en un momento crucial para el hijo de Isabel Pantoja, que termina agradeciendo una vez más el apoyo de su círculo más cercano, en el que no se encuentra su hermana Isa Pantoja y cerrando estas declaraciones con la frase "que viva la vida", dejando claro que su mayor prioridad en estos momentos es cuidarse y evitar un tercer susto que le vuelva a dejar en el hospital.