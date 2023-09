Kiko Rivera, sobre sus adicciones en el pasado: "Podría haber muerto, me metía 10 gramos de cocaína"

Kiko Rivera habla sobre su pasado con las adicciones / Redes

Si hay alguien que ha mantenido a los medios de comunicación pendientes en varias ocasiones debido a su estado de salud a lo largo de los últimos meses, ese es Kiko Rivera, que hacía saltar las alarmas hace escasas semanas debido a un ingreso de urgencia por un problema en el corazón. Y es que, desde octubre de 2022 cuando el DJ sufrió un ictus, muchos han sido los rumores sobre su verdadero estado de salud: "Hoy por segunda vez he vuelto a nacer", fueron sus primeras palabras tras el último ingreso.

El hijo de la cantaora ha concedido una entrevista al streamer Jordi Wild, en la que ha querido sincerarse sobre su pasado con las adicciones y los excesos en el mundo de la noche. Según él mismo ha asegurado, las fiestas y el consumo de drogas llevaron al hijo de Isabel Pantoja a una situación de lo más crítica, a pesar de que fueron una forma de vida para el DJ durante muchos años.

Kiko Rivera ingresaba más de 100.000 euros todas las semanas

Según él mismo ha asegurado, las ingentes cantidades de dinero que ingresaba en el pasado eran el motivo principal de su adicción a las drogas: "Tuve tanto éxito que se me empezó a triplicar y cuadriplicar el caché. Hasta 60.000 euros por hacerme fotos", comienza señalando. Una vida de éxito que llegó a Kiko Rivera de golpe, algo que él mismo no supo gestionar como debía: "Me llegó muy fácil y las cosas cuando llegan fácil se van fácil. Me generó un problema casi que te diría de por vida y que hoy sigo luchando contra él", continúa explicando.

Dejando claro que "estoy muy bien, pero lo he pasado muy mal y viene de ahí. Un chaval con 18 años, 100.000 euros todas las semanas, imagínate", insiste el DJ en lo relacionado con su éxito. Una cifra desorbitada, no solo de dinero gastado en drogas, sino también de la propia cocaína que el hijo de Isabel Pantoja ingería en aquella época: "Me podría haber muerto en una de mis noches locas que me he puesto 10 gramos de cocaína. Te estoy hablando que me he pegado muchos años consumiendo a diario. Bastante bien estoy", zanja Kiko Rivera mientras asegura haber salido de la época más difícil de su vida y estar enfocado en recuperar su salud al máximo.