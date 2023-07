Anabel Pantoja cumple 37 años rodeada de los suyos / Redes

Kiko Rivera permanece ingresado en el hospital tras su operación de corazón el pasado lunes 17 de julio, en la que fue sometido a un cateterismo tras sufrir un fallo cardíaco y hacer saltar las alarmas apenas unos meses después de pasar por un ictus. El hijo de Isabel Pantoja se mantiene fuerte y animado, según podemos observar en su perfil de Instagram, tras recibir el resultado de su intervención.

Sin embargo, Kiko Rivera ha recalcado que no quiere saber nada de los medios de comunicación, especialmente de Telecinco ahora que ya no mantienen ningún tipo de relación profesional, para los que no ha tenido buenas palabras. Asegurando que "hoy por segunda vez he vuelto a nacer" y dejando claro que no está dispuesto a pasar por el hospital de nuevo, Kiko Rivera se recupera rodeado de los suyos.

"Yo se que tú puedes con todo y más"

Una familia más que involucrada en el estado de salud del DJ, que ha recibido la visita de su madre Isabel Pantoja, con quien no se veía desde hace años, y de su prima Anabel Pantoja, quien no ha querido perder la oportunidad de visitar a Kiko Rivera en un momento tan delicado. La influencer compartía en sus redes sociales que antes de acudir a un evento con más influencers, pasó por el hospital de la ciudad hispalense para comprobar cómo se encontraba su primo.

Anabel Pantoja comienza asgurando que tuvo algunos "contratiempos de fuerza mayor" a la hora de llegar al hospital. Y es que, la ex-superviviente narra cómo dejó a dos amigos encargados de sus maletas, pero el chófer no subió su maleta pequeña: "Tuve que ir al aeropuerto a ver si la localizaba", explica. Todo muy NO en orden. Espero poder llegar antes de la noche y disfrutar de la noche de cine".

Anabel ha querido mandar un mensaje a su primo Kiko Rivera vía Instagram stories para mostrar su apoyo al cantante: "Aunque hay veces que la vida te da golpes, yo se que tú puedes con todo y más. Estoy contigo en la distancia" escribía Anabel junto a una fotografía con Kiko Rivera. Lo que está claro es que la unión de Anabel e Isabel Pantoja con Kiko es más fuerte que nunca, aunque haya ausencias como la de Isa Pantoja, que mantienen al clan bajo el punto de mira.