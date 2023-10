Así ha cambiado la vida de Kiko Rivera en este último año: "Hace un año ingresé en el hospital y hoy soy portada"

Kiko Rivera habla de su vida desde hace un año / Agencias

Si hay alguien que ha mantenido a los medios de comunicación pendientes en varias ocasiones debido a su estado de salud a lo largo de los últimos meses, ese es Kiko Rivera, que hacía saltar las alarmas hace escasas semanas debido a un ingreso de urgencia por un problema en el corazón. Y es que, desde octubre de 2022 cuando el DJ sufrió un ictus, muchos han sido los rumores sobre su verdadero estado de salud: "Hoy por segunda vez he vuelto a nacer", fueron sus primeras palabras tras el último ingreso.

Ahora, un año después de su ingreso en el hospital por un ictus cerebrovascular, Kiko Rivera ha querido hacer un comunicado en redes sociales recordando la que fue una de las peores etapas de su vida: "Afectó a toda la parte izquierda de mi cuerpo, dejándome la cara y el brazo paralizado por completo. La boca se me dobló, me quedé sin fuerza y perdía el equilibrio", contaba hace unos días en su perfil de Twitch.

Kiko Rivera es número uno en la lista de éxitos musicales en España

Y es que, pasó de pensar que "no salía de esta", a llevar un estilo de vida saludable y recuperar su estado de salud. Además, su buen momento personal coincide con uno de los mejores momentos a nivel profesional, pues su último lanzamiento llamado 'El Mambo' está arrasando en plataformas digitales, ocupando el primer puesto en la lista de éxitos españoles de Spotify. Es por eso que Kiko Rivera ha aprovechado a echar la vista atrás y hacer balance del que ha sido el año más complicado de su vida con un selfie en el que confesaba lo "feliz y agradecido por todo lo que me está ocurriendo"

El hijo de Isabel Pantoja escribía "hace algo menos de un año (falta apenas una semana) ingresé en el hospital con un ictus que casi me quita la vida. No me dejó ningún daño y conseguí recuperarme. Unos meses después, sufrí un amago de infarto, del que también me recuperé y no tuvieron que operarme", comienza explicando. Seguidamente, comparte con sus seguidores que "hoy, 10 de octubre, soy portada y número 1 en la mayor playlist de mi país. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de creer en vosotros mismos. Y siempre, siempre manténganse humildes", escribía Rivera.