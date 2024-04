Los españoles tiran a la basura 144 millones de huevos al año: 5 consejos para evitar el desperdicio

El huevo es un imprescindible en la dieta mediterránea y como ingrediente estrella que es para nuestra gastronomía siempre hay una caja de huevos en la nevera. Porque ante cualquier emergencia te saca de un apuro para cocinar bien una tortilla francesa o de patata, unos huevos rellenos o un buen plato combinado, entre otros. Pero, ¿qué sucede cuando caduca o es recomendable tirarlo para evitar una intoxicación? Resulta que no sólo es la cáscara lo que desperdiciamos, sino también el huevo. Los españoles tiramos a la basura una cantidad inasumible de huevo cada día, según indica el informe sobre desperdicio en los hogares del Ministerio de Agricultura y Pesca (2022), al año se desperdician alrededor de 8.600 toneladas de este alimento en España.

Las cifras hablan. Entre mayo de 2022 y abril de 2023 se perdieron 143.950.000 huevos medianos (60g) al año, esto equivaldría al desperdicio de más de 23.991.500 tortillas de patatas de 6 huevos, según los cálculos de Too Good to Go, la aplicación que lucha contra el desperdicio de alimentos.

El desperdicio del huevo, en cifras

Según la empresa de impacto social cada segundo en España se estarían tirando alrededor de 4,6 huevos. Esto no solo conlleva la pérdida del producto, sino que además tiene un coste para las familias, pues si tenemos en cuenta que el precio medio de un huevo es de 0,12 euros, tanto desperdicio estaría costando al conjunto de hogares españoles unos 17,2 millones de euros.

"Lamentablemente, los ciudadanos nos hemos malacostumbrado a tirar a la basura alimentos básicos, como los huevos, y sí está en nuestras manos reducir el desperdicio de comida en casa", sostiene Marie Lindström, directora de Too Good To Go en España. "No hay una única clave para dar solución a este enorme problema, pero la organización a la hora de preparar nuestras comidas diarias y la buena gestión de la lista de la compra, adquiriendo solo los alimentos que sí vamos a consumir, son dos elementos necesarios en cada hogar", añade.

Uno de los principales motivos del desperdicio de alimentos en general y de los huevos en particular está relacionada con la fecha de consumo preferente: la mayoría de los españoles tiran alimentos sin usar porque han pasado de esa fecha, sin entender el verdadero significado de la misma. "Significa que el producto puede haber perdido algunas de sus propiedades una vez pasada esa fecha, pero si se han seguido las recomendaciones de conservación y además pasa la prueba de los sentidos, es decir, tiene buen aspecto, olor y sabor, el alimento podría seguir siendo apto para el consumo", detalla Lindström.

Receta de huevos carlistas, también conocidos como huevos encapotados / Pixabay

Para reducir estas alarmantes cifras de desperdicio se recomienda seguir una serie de consejos prácticos y efectivos para aprovechar al máximo los huevos en casa:

Haz la prueba del agua

Para verificar que un huevo es fresco, podemos realizar la prueba del agua. Si el huevo es fresco, se hundirá al colocarlo en un vaso de agua. Si es necesario consumirlo de inmediato, permanecerá en el fondo del vaso, pero de pie. Por el contrario, si flota en la superficie, significa que el huevo no es apto para su consumo.

Refrigera los huevos correctamente

Almacenar los huevos en la nevera es lo ideal, especialmente durante el verano cuando resulta más difícil mantenerlos frescos. Pero hay que evitar colocarlos en la puerta, ya que están expuestos a fluctuaciones de temperatura. Es mejor guardarlos en las baldas interiores.

Lava los huevos justo antes de consumirlos

Evita lavar los huevos antes de refrigerarlos, ya que esto podría eliminar la capa protectora natural que los recubre y aumentar el riesgo de contaminación. Es mejor lavarlos justo antes de consumirlos

Usa siempre los huevos más antiguos primero

Para mantener un orden en tu cocina y evitar que los huevos se echen a perder, utiliza primero aquellos que llevan más tiempo almacenados.

Guarda los huevos en su envase original

Es mejor guardar los huevos en su envase original porque así se protege de posibles daños y de absorber olores externos, así como de la humedad de otros alimentos. Esto ayuda a preservar su frescura y calidad por más tiempo. Además, facilita la identificación de la fecha de caducidad y el control del tiempo de almacenamiento.