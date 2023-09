Estos son algunos consejos para ahorrar en comida y no desperdiciar las sobras

Sobras de comida en el frigorífico / FREEPIK

La cocina de aprovechamiento se ha hecho ampliamente popular estos últimos tiempos. Se trata de un método que busca sacar el máximo partido a los productos que se compran para evitar, sobre todo, el despilfarro de comida.

Este movimiento ya se ha trasladado incluso al comercio con aplicaciones como Too Good To Go, que busca dar una salida a aquellos productos de los establecimientos que tienen una difícil salida a unos precios muy bajos.

Es de sobra conocido que hay productos que hay que consumir antes porque rápidamente pierden el mal estado. Las frutas o las verduras tienen una vida mucho más corta que empuja a los consumidores a, cada vez que van a hacer la compra, se lleven aquello que necesiten y vayan a consumir, más aún ahora que la cesta sale más cara.

Hacer un uso correcto de los productos que se van a comer o, por el contrario, guardar para otras recetas aquellos que han sobrado, es clave tanto para ahorrar dinero como para contribuir con el medio ambiente -por no hablar de los olores de la basura-.

Ahorro en la cocina

Aquí van algunos trucos para evitar tirar más comida de la cuenta:

Cocina aquello que vayas a comer: evita cocinar en exceso y ten ojo con las cantidades. Puede ocurrir que sobre de vez en cuando comida. Si ese es el caso, guárdala para consumirla cuanto antes, pero no dejes pasar el tiempo hasta que los ingredientes se pongan malos.

Haz varias comidas de una vez: hay una tendencia actual muy extendida que consiste en elaborar el menú de la semana en el mismo momento. Puede ser en un hueco durante el fin de semana o durante varias horas libres. Es un método que, además permitir elaborar las recetas aprovechando los ingredientes de una para la otra, ayuda a quien lo lleve a cabo seguir una alimentación más saludable. También garantiza disponer de tiempo libre durante el resto de días, aunque para llevarlo a cabo se necesita espacio de sobra en la nevera.

Elige los alimentos más maduros: aunque no siempre apetezca consumir alimentos más cercanos a pasarse, ese pequeño gesto contribuirá a no tener que tirarlos al día siguiente y poder aprovechar el resto para más adelante.

Menos agua

Noticias relacionadas

Utiliza menos agua: dejar el grifo abierto mientras haces otras labores que no requieren de agua también es despilfarro y un gasto extra en la factura de fin de mes.

Da una segunda oportunidad a la comida: Too Good To Go es una alternativa perfecta para las compras a última hora y para el ahorro.