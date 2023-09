Irene Rosales se ve obligada a bloquear a una seguidora en Instagram: “No me lo puedo permitir”

El DJ Kiko Rivera junto a su mujer, Irene Rosales

Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera e influencer de moda en redes sociales, se ha pronunciado en un storie en su perfil de Instagram sobre una situación que le ha resultado molesta. "No está mal para ser lunes", ha comentado por escrito Rosales junto con un emoticono de una carcajada sobre la captura de la conversación con la seguidora. Esta le había contestado a una historia y le había escrito en un mensaje directo: "Cambia de estilo, siempre lo mismo, aburres a un burro"; a lo que Rosales contestaba: "Pero qué tengo que vestir, ¿según tus gustos o los míos?". Después, la primera sentenciaba: "Los de las redes sociales, que de eso es de lo que vives". En la siguiente imagen publicada, la modelo y pareja de Kiko Rivera enseñaba el apoyo hacia ella mostrado por otra usuaria de Instagram, que expresaba: "¡La gente es lo máximo! ¡Pero bueno! ¡Tú sigue siendo tú! ¡Las redes es to' mentira! ¡Estás buenísima!".

El vídeo de Irene Rosales en el que explica por qué bloqueó a una seguidora de Instagram. / Vía Instagram @irenerova24

Una hora después, Irene Rosales ha reflexionado sobre lo ocurrido y ha lanzado un vídeo hablando sobre ello: "Finalmente he tenido que bloquear a la mujer [...]". Y continuaba, ironizando, que lo había hecho por el siguiente motivo: "A esta mujer la voy a matar de un disgusto. No me puedo permitir que alguien esté sufriendo por cómo me vea vestida. Así que... la bloqueo y así no se lleva un disgusto por cómo voy vestida, porque estoy segura de que no le iba a gustar" y sonreía, suspirando. Rosales finaliza el vídeo concluyendo: "Nos hemos levantado con ese mensajito de lunes, pero no pasa nada, la vida es maravillosa", y lanza unos besos a cámara, para sus demás seguidores. Después, ha continuado con su contenido habitual.