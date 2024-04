Así es el vídeo viral de una aterrorizada Lola Lolita saltando al vacío desde un avión

Una de las mayores estrellas de TikTok en España, Lola Lolita, ha saltado en paracaídas este lunes acompañada de un monitor. La acción formaba parte de una campaña con Milanuncios, quien había retado a la joven para demostrar que sus productos de segunda mano cuentan con todas las garantías de seguridad. Así, la alicantina utilizaba varios artículos adquiridos en la plataforma, incluido el propio paracaídas.

El vídeo que mostraba cómo fue para ella esta experiencia se ha propagado rápidamente por las redes sociales. Y es que la influencer no ha ocultado su pánico a las alturas. Al principio, una vez que ya había saltado su hermana Sofía Surfers, se la veía muy reticente a ir detrás de ella.

Lola Lolita, soltando alaridos y agarrándose a los laterales de la avioneta, trataba de oponer resistencia al instructor al que iba agarrado, quien intentaba acercarla a la puerta entre risas. "¡Mamáaaaaaa!", gritaba la joven, casi llorando. Pocos segundos después, el monitor se aferraba al marco y le decía: "Mira a la cámara, soy un plátano", y ella contestaba "¡¡Soy un plátano!!", en lo que parecía algún tipo de directriz específica para el salto, acordada entre ellos.

En cuanto se lanzaron al vacío, él abrió parte de la equipación del paracaídas en el aire y ella extendió los brazos, con un gesto facial totalmente deformado por el viento, lo que ha provocado las carcajadas entre sus seguidores, según muchos de ellos han admitido. La tiktoker cambiaba de un momento a otro de estado de ánimo: de la euforia y lanzar besos a la cámara al terror más absoluto y los gritos: "¡Me cago en todo, joder!", exclamaba durante su caída libre entre otros improperios, hasta derivar en la risa.

"Tenía que concentrarme para poder respirar y no perder el conocimiento, ¡íbamos a 250 km por hora!", ha confesado posteriormente en sus redes la joven. "Sentía que me moría, eso sí, el 'momento paracaídas' viendo las vistas, es de las cosas más bonitas que he sentido en mi vida", ha asegurado.

Poco después, las reacciones no tardaron en llegar. "Agradezco vivir en la misma línea temporal que este vídeo", comentaba una usuaria en la publicación de Lola Lolita en Instagram. "Lo he visto varias veces y me he reído en voz alta todas", expresaba el conocido creador de contenido Peldanyos.

Lola Lolita se ha tirado en paracaídas y su reacción ha sido una joya pic.twitter.com/ruNy7OaUJ4 — ceciarmy (@ceciarmy) April 9, 2024

Lola Lolita, que aglutina 3,6 millones de seguidores en Instagram y la abrumadora cifra de 12 millones en TikTok, acumula diferentes reconocimientos. Por ejemplo, en 2024 ha conseguido por tercera vez consecutiva el premio a la mejor tiktoker en los Premios Ídolo, organizados por la también influencer Dulceida. También logró el premio a la Mejor Creadora de Contenido según el criterio de Forbes, en una gala celebrada en octubre de 2023 en la Embajada de Italia.