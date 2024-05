Las acampadas universitarias propalestinas llegan a Madrid y se extienden por España desde Valencia

Los universitarios madrileños ya siguen la estela de sus iguales en Valencia, País Vasco, Barcelona y en otros países. Después de que la semana pasada las acampadas en universidades estadounidenses se intensificasen, el Bloque Interuniversitario de Madrid ha determinado esta mañana en asamblea iniciar una acampada en la que participarán alumnos de las seis instituciones públicas de la región, además de la UNED.

Una treintena de tiendas de campaña, un punto de estudio, otro de información, pancartas con mensajes antisionistas y propalestinos han florecido hacia el mediodía en el Edificio de Estudiantes del campus de Moncloa de la Universidad Complutense. Carlos, militante de la Red Interuniversitaria Por Palestina y uno de los portavoces de la acampada universitaria de Madrid, indica para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "la decisión de acampar era premeditada y se tomó desde el bloque interuniversitario", un colectivo en el que están todas las organizaciones estudiantiles de Madrid y ha sido el que ha estado organizando las manifestaciones en solidaridad con Palestina.

"Estamos viendo el ejemplo que se está extendiendo por todo el mundo, empezando por Estados Unidos, Francia, aquí en España han sido pioneras las compañeras de Valencia. Las acampadas por Palestina eran una necesidad por parte del movimiento estudiantil y por eso la hemos llevado a cabo. Hemos establecido contacto con Valencia, País Vasco y Barcelona. Pensamos que lo mejor era empezar de la forma más unitaria posible", indica este joven.

Esta acampada en Madrid, sumada al resto de iniciativas que se han desarrollado en otros centros educativos españoles, supone "el despertar de la conciencia universitaria", dice Eva Aladro, catedrática de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. "Ha habido más movilizaciones, pero estaban dispersas y esto es más colectivo. Es una cuestión que puede servir para movilizar a la ciudadanía, porque los jóvenes tienen mucho peso y pueden cambiar la conciencia de una familia", concluye.

Apoyo del profesorado

Tras la asamblea de los estudiantes, los profesores han convocado una propia, en la que han acordado dar clases en el lugar en el que acampan sus alumnos e impartir tutorías para quienes las necesite de cara a los exámenes. "La presencia de los docentes es muy importante para reafirmar la legitimidad de esta acampada", considera Carlos.

Los profesores y parte del Personal de Administración y Servicios (PAS) han solicitado al Rectorado que "se posicione condenando el genocidio, que no lo ha hecho a título oficial". "Con la invasión de Ucrania, rápidamente hubo banderas, convenios de acogida de estudiantes y profesores ucranianos y, con Palestina, no ha habido absolutamente nada, como si no existiera", refleja Eva Aladro.

Varios universitarios se preparan para la asamblea abierta “La Uni se organiza por Palestina”, para decidir qué acciones llevar a cabo en los próximos días en apoyo a Palestina, este martes en la Universidad Complutense de Madrid. / EFE

Las demandas de los alumnos comienzan "por la ruptura de relaciones con Israel desde el Gobierno y desde nuestras universidades" y continúan "con el fin del comercio de armas que está llevando a cabo nuestro Estado, la ruptura por parte de las universidades con los convenios de investigación, programas de intercambios de alumnos y las relaciones económicas y sociales tanto con universidades como con empresas israelíes, el fin de la persecución y criminalización de todas las compañeras que se organizan por el pueblo palestino y por otras causas", indica Carlos. Asimismo, recalca que "en los consejos sociales de las universidades están presentes empresas privadas que mantienen relaciones con el régimen sionista".

Política en las aulas

El consejero de Educación, Ciencia y Universidad de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, anunció ayer que iba a citar a los rectores de las universidades públicas para solicitarles que mantuviesen la "política fuera de las aulas". "Nosotros siempre defendemos que la política debe quedar fuera de las aulas. Desde la Comunidad de Madrid vamos a hacer todo lo posible para que esto sea así", dijo el consejero popular.

"Pretender que la política quede fuera de las aulas es pretender que quede fuera de cualquier otro ámbito. Tratar de coartar este ejercicio político en un espacio como el académico es inviable e insostenible", sostiene el portavoz de los estudiantes.

Eva Aladro clama: "Todo depende de lo que consideremos política, porque los derechos humanos y la preservación de la vida humana no son política, sino que tiene que ver con los principios más básicos del comportamiento humano, con la ética". Esta tarde tendrá lugar una concentración de urgencia a las 19:30, que "se hace debido a la entrada del ejército israelí en Rafah", sentencia Carlos.