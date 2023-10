Una usuaria de TikTok hace un vídeo en directo desde su casa, mostrándose como NPC / TikTok @npc_live_brasil

Las redes sociales utilizan una jerga voluble y efímera. Es normal que de vez en cuando nos perdamos en todo este vocabulario complejo conformado por tendencias superpuestas. "Cringe", "OK boomer", "crush" o "#fyp" (for you page) son algunos conceptos bastante habituales que, si bien no han sido acuñados en Tik Tok, se utilizan con frecuencia. Muchos de estos términos proceden de alguna anécdota, tendencia o vídeo viral, de otras redes sociales, del mundo de los videojuegos... Este último es el origen del concepto de NPC, pero, ¿qué es?

¿Qué es un NPC?

NPC son las siglas en inglés de "non-playable character", es decir, "personajes no jugadores". Hace referencia a los avatares de los videojuegos que no están controlados por los jugadores. Estos participan de la trama, pero no son dirigidos por personas reales. Normalmente, interactúan con los demás individuos del juego y suelen expresarse mediante frases y movimientos automatizados. A veces, resultan repetitivos y se desplazan mediante movimientos robóticos, aunque cada vez los diseños están más perfeccionados.

Son NPCs típicos en los videojuegos los dependientes de las tiendas a las que el jugador entra para hacer sus compras dentro del videojuego, otros vecinos de la ciudad, empleados de todo tipo de establecimientos que ofrecen servicios o personajes clave en el argumento que ofrecen pistas y misiones, como hechiceros, niños, animales, etc.

¿Qué es un NPC en TikTok?

Es habitual asimismo que el significado de una palabra o concepto se vaya modificando por el uso de los hablantes. Esto ocurre tanto en el mundo real como en la esfera digital. Por eso, se ha ido variando y, en el contexto de las redes sociales, el concepto de NPC se aplica a aquellas personas que solo reproducen el contenido de otros, sin aportar nada nuevo y sin capacidad de emitir una opinión propia. Normalmente, se utiliza con intención despectiva, insinuando un posible plagio a otros por parte de la persona a la que se denomina como tal.

Aun así, hay una vuelta de tuerca más sobre qué significa ser un NPC en TikTok. Hay creadores de contenido que han abrazado esta tendencia en TikTok sin considerar que sea negativa. Por ello, se disfrazan o visten con atuendos que podría vestir un NPC de un videojuego y se dedican a hacer directos en los que únicamente reiteran frases breves o responden a los comentarios de sus seguidores en el chat, que a veces incluso les envían regalos a través de la aplicación. Actúan imitando a estos personajes virtuales, por lo que se mueven de manera artificial y extravagante y emulan tonos de voz agudos o fingidos, además de mostrarse siguiendo esa apariencia física y estética.

Noticias relacionadas

Esta afición se debe a que en un pequeño espacio de tiempo, mediante las interacciones con los espectadores pueden alcanzar grandes sumas de dinero. Sin embargo, solo un pequeño y selecto grupo puede alcanzar este propósito, puesto que se debe contar con una cantidad muy elevada de seguidores y que sean muy fieles, para que funcione el intento de monetizar este tipo de contenidos.

Hay opiniones de todo tipo con respecto a esta práctica, que se está convirtiendo en habitual. A algunos les gusta y a otros les horroriza. Además, se han generado diversas reflexiones más profundas con respecto a las posibles connotaciones sociales de esta actividad y a su impacto cultural.