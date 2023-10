¿Cómo bloquear a un usuario en TikTok?

TikTok permite bloquear a usuarios de forma individual o incluso a varias cuentas a la vez

Hay usuarios de Tik Tok que pueden resultar molestos si publican comentarios desagradables en nuestros vídeos o si son personas que no deseamos que accedan a nuestro contenido por el motivo que sea. Por ello, la popular red social ofrece la opción de bloquear a un perfil.

Cómo bloquear a un usuario

Para bloquear a alguien, debemos entrar en su cuenta. En la esquina superior derecha de la pantalla hay un icono de una campana y de una flecha. Si hacemos clic en la flecha tendremos diversas opciones que aparecerán en la parte inferior colocadas en tres filas. En la primera, aparecerán las fotos de perfil de nuestros contactos de TikTok más frecuentes, por si queremos compartirles un determinado contenido. En la siguiente fila hay una serie de aplicaciones y vías por las que podemos enviar la cuenta seleccionada, como Twitter, Email, SMS, Telegram, etc. Es en la tercera fila, la que está colocada pegada al borde inferior de la pantalla, donde se muestra qué interacciones podemos llevar a cabo directamente con la cuenta.

Es posible denunciarla (icono de una bandera), generar un código QR con acceso directo a su perfil (símbolo de un QR), bloquearla (es un círculo con una raya diagonal dispuesta en su interior) o enviarle un mensaje. Por ello, tendremos que escoger ese tercer icono, similar a una señal de prohibido. Entonces, aparecerá una ventana emergente de confirmación: "Bloquear a @xxxxxx? No podrá enviarte mensajes, ver tus publicaciones ni encontrar tu perfil [...]. Tras ratificarlo, la persona no será notificada de que has bloqueado su cuenta.

Cómo desbloquear a un usuario

Si has bloqueado un perfil por error, o deseas desbloquearlo tras un tiempo, debes seguir los mismos pasos: buscar su cuenta, hacer clic en la flecha de la esquina superior derecha y, después, en en la parte de abajo, escoger el icono de "Desbloquear" que ahora aparecerá ubicado en el sitio que antes ocupaba el de "Bloquear".

Cómo bloquear a varias cuentas a la vez

TikTok además cuenta con la función de bloquear a usuarios en lotes. Se puede realizar de dos formas: o manteniendo pulsado un comentario de una publicación o haciendo clic en el icono de un lápiz en la esquina superior izquierda para desplegar un cuadro con diferentes opciones. Entonces, hay que seleccionar "Administrar varios comentarios" para ir eligiendo los que deseemos. Se pueden recopilar un máximo de 100 comentarios y, con ello, sus 100 respectivas cuentas. Se podrá entonces pulsar en "Más" y, después, en "Bloquear cuentas".

Cómo saber si alguien te ha bloqueado

Si tienes dudas de si otro perfil ha realizado este proceso contigo, se puede comprobar con un vistazo rápido. Para ello, entra en tu propio perfil en la lista de personas a las que sigues. En la barra de búsqueda, escribe su nombre de usuario. Si no aparece, entonces significa que, o te ha bloqueado o ha eliminado su cuenta.