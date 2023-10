Moonring: Uno de los creadores de Fable lanza un juego de rol gratuito inspirado en Ultima

ajxknLK / Videojuegos

Responsable de ayudar a crear juegos como ‘Dungeon Keeper’ y ‘Fable’, Dene Carter acaba de publicar ‘Moonring’, nombre que recibe su último proyecto para PC. No se trata de una gran producción de aventuras, ni mucho menos. Estamos ante un inspirado título de rol vestido con gráficos retro que recoge elementos de la mítica serie ‘Ultima’. Según el co-creador de ‘Fable’, el título que cualquiera puede probar de forma totalmente gratuita en Steam, presenta combates por turnos y un mundo abierto listo para la exploración. A pesar de estar inspirado en obras arraigadas en el pasado tecnológico, el programa adopta fórmulas y mecánicas diseñadas para obras técnicamente avanzadas para presentar, a quien quiera descubrir, el mundo creado a mano de Caldera.

Inspirado en Ultima

Si bien el mundo de ‘Moonring’ presenta elementos diseñados por el propio Carter, sus laberintos ofrecen características totalmente procedimentales. Es decir, al adentrarse en ellos, el jugador comienza a afrontar una aventura al mejor estilo “roguelike”, en la que llegará a un final lleno de gloria o acabará muriendo brutalmente en algún momento sin solución de continuidad. "Esta es mi carta de amor a un estilo de juego que ha pasado de moda: con sus vívidos y brillantes sprites superpuestos sobre fondos negros, jugabilidad de mundo abierto y la ausencia de agarre", explicaba Carter. Según el desarrollador, su intención era rendir homenaje al tipo de juegos que le gustaban durante su infancia.

Sinopsis

“Hace quinientos años, la tierra de Caldera quedó sumida en una oscuridad sin fin. Décadas más tarde, cinco lunas se elevaron en el cielo, trayendo luz al mundo y con ella unos extraños dioses. Así nació la nueva civilización calderana; un mundo de devoción y soñadores, dioses y regalos, con un arconte sin sueños actuando como representante mortal de los dioses. Pero los Arcontes no son eternos y es necesario encontrar un sucesor. No tienes sueños: eres libre de elegir tu propio destino, de hacer preguntas que otros no se atreven o incluso de convertirte tú mismo en Arconte. ¿Qué harás, sin sueños? Viaja, comercia, escabulle, lucha y navega por el mundo de Caldera”, detalla la sinopsis del juego.

Un homenaje a su infancia

“Para aquellos que hicieron lo mismo, espero que Moonring capture de nuevo el espíritu de aquellos días. Para aquellos que no lo hicieron, espero que las comodidades modernas que encontrarán en este juego les permitan echar un vistazo a lo que hicimos hace 40 años”, continúa el co-creador de Fable. Dene Carter actualmente lidera el estudio Fluttermind, donde se dedican a crear experiencias para plataformas móviles, como ‘incoboto’ y ‘Flaboo’. También ha participado como guionista en ‘West of Dead’, un videojuego desarrollado por Upstream Arcade que llegó a PC y consolas en 2020.

