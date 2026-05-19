Vuelve la Fiesta del Cine a Móstoles: fechas confirmadas, salas y todo lo que debes saber para pagar menos

Hay unas fechas marcadas en rojo en el calendario de todo amante de la cultura. La Fiesta del Cine es uno de los grandes eventos que cada primavera llena las salas de toda España y ya se han confirmado los días en el que podrás disfrutar de las mejores películas por un precio muy reducido. En el caso de Móstoles, son muchos los lugares cercanos en los que aprovechar este gran descuento.

Así será la celebración de la Fiesta del Cine en Móstoles

La Fiesta del Cine es el evento en el que durante cuatro días podrás conseguir tus entradas a precios muy reducidos. En concreto, cada uno de los tickets te puede salir por solo 3,5 euros, en muchas salas es menos de la mitad del coste habitual.

En concreto, será desde el 8 hasta el 11 de junio y en Móstoles tienen cerca muchas salas para disfrutar de este descuento. El funcionamiento es igual que un dia normal, puedes comprar las entradas que desees en taquilla. Además, ya no es necesario solicitar la acreditación en la Web para participar, así que no hay que hacer nada para beneficiarte de esta reducción, simplemente ir al cine.

El cine más cercano para los mostoleños es en Arroyomolinos, en el Centro Comercial Xanadú con Cinesa Luxe. Son hasta 14 salas con los mejores estrenos, variedad total de largometrajes. Aunque debes tener en cuenta que 10 de las 14 son premium, con butacas más cómodas y un servicio de restauración exclusivo, pueden tener un sumplemento en el precio final.

Cartel de la Fiesta del Cine de primavera para los vecinos de Móstoles / Fiesta del Cine

Otra opción cercana de salas adheridas a la promoción de la Fiesta del Cine para los vecinos de Móstoles es el Yelmo de Tres Aguas o Ocine Urban X-Madrid, los dos en Alcorcón con hasta 10 opciones cada uno. Cinesa Luxe Plaza Lorana 2 en Fuenlabrada también se encuentra a poco más de 15 minutos en coche o el Odeon Multicines Sambil en Leganés, a la misma distancia.

Las entradas se pueden comprar por igual en taquilla que las diferentes páginas web de los cines adheridos a esta promoción. Si las adquiries de forma telematica, pueden llevar algún sumplemento.

Para disfrutar de la Fiesta del Cine, las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 3 de junio tanto en las plataformas habituales de venta por internet, como en la taquilla de los cines. Algo que debes tener en cuenta, porque se trata de una promoción de mucho éxito y los tickets suelen volar.

Hay que tener en cuenta que las proyecciones en 3D, eventos, salas especiales y butacas VIP están sujetas a las condiciones de acceso de cada local, pudiendo llevar suplementos en su precio. Se trata de una promoción valida en los cines adheridos a la misma y que no es acumulable a otras ofertas.

En la web de la Fiesta del Cine también puedes encontrar cuales son los largometrajes más exitosos del momento. La película basada en la vida y trayectoria de Michael Jackson es la que destacan esta semana, siendo una de sus recomendaciones.