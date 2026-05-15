Así es la vivienda más cara de Móstoles: piscina y ocho dormitorios en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid

Móstoles se ha convertido en uno de los municipios más demandados para comprar una vivienda, por su cercanía y conexiones con la ciudad de Madrid, los servicios que ofrece y por no tener unos precios tan elevados como en otros puntos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a pesar de no ser de las localidades con las viviendas más caras, sí que hay algunos inmuebles que sorprenden por la gran cantidad que se pide por ellos.

Así es la vivienda más cara que puedes comprar en este momento en Móstoles

La vivienda más cara que se oferta ahora mismo en Móstoles se encuentra en Parque Coimbra. Con un precio de 1.550.000 euros encontramos este chalet independiente que forma parte de una de las urbanizaciones más exclusivas y atractivas de Madrid Sur, como recuerdan en el anuncio publicado en el portal de Idealista. Destaca, además de por su ubicación, por su gran mantenimiento y las calidades que parece tener.

Esta casa está distribuida en tres plantas, cada una con grandes ventanales que dan amplitud y luminosidad al hogar. También sorprende el tragaluz del que dispone.

En la planta principal tiene un espacioso vestíbulo que termine en el salón con chimenea y dividido en dos ambientes. La cocina está completamente equipada y por ahí puedes acceder a uno de los puntos fuertes de la vivienda: el jardín. Un aseo de cortesía y dos dormitorios son el resto de estancias que ofrece este piso.

La casa más cara que puedes comprar en Móstoles está en Parque de Coimbra / Idealista

Subiendo a la planta superior está el amplio distribuidor. Sirve para conectar con los cuatro dormitorios. Incluso, uno de ellos puede presumir de ser en modo suite con baño.

Si la persona interesada en comprar esta casa en Móstoles tiene coches, puede estar tranquilo, porque en la planta del sótano encontramos un garaje con capacidad para hasta cinco vehículos, sobrando espacio para algunas bicicletas o motos. En este piso también hay un baño completo, que acompaña a las dos grandes estancias que el comprador puede utilizar como mejor le venga, gimnasio, vestidor, zona de ocio...

La planta sótano incluye un garaje con capacidad para cinco vehículos, bicis, motos... Además, dispone de un baño completo, dos grandes estancias polivalentes (actualmente hacen las veces de dormitorios y vestidor) y una zona de ocio equipada con chimenea-barbacoa. Esta planta tiene salida al precioso jardín y con ello a la estupenda piscina, lo que favorece las veladas familiares y de amigos.

La vivienda más cara de Móstoles está dividida en tres plantas / Fotocasa

El jardín es una de las mejores partes de la vivienda más cara que puedes comprar en Móstoles. Riego automático, piscina con jacuzzi, porche y terrazas son algunos de los servicios que ofrece para sus futuros dueños.

La urbanización Parque Coimbra es una de las grandes zonas residenciales de Móstoles, una de las más populares de la Comunidad de Madrid en los últimos años. En la urbanización es habitual encontrar este tipo de viviendas, que destacan por sus grandes zonas verdes para olvidarte del estrés y ruido de la gran ciudad.