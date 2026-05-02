Una reyerta en Arroyomolinos deja dos hombres de 53 años heridos graves por arma blanca

Una reyerta registrada en la calle Forjadores, en el municipio madrileño de Arroyomolinos, se ha saldado con dos varones de 53 años heridos por arma blanca, según ha informado el servicio de emergencias SUMMA112.

A la llegada de los sanitarios, uno de los afectados, un varón de 53 años, presentaba las lesiones de mayor gravedad, con heridas en el hemitórax izquierdo y en un brazo. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado con carácter urgente a un centro hospitalario. Mientras que, el segundo herido sufrió una herida en la espalda y fue evacuado en estado potencialmente grave.

La supervisora de guardia de SUMMA112, Gemma Rodríguez, ha detallado que el aviso de la llamada se produjo en torno a la 01:30 horas de la madrugada por "una doble agresión por arma blanca". Según ha explicado, uno de los varones de 53 años presentaba las lesiones más graves, mientras que el otro paciente tenía heridas de menor gravedad dentro de la consideración.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias que atendieron a ambos pacientes en una intervención que requirió una actuación rápida dada la naturaleza de las lesiones.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión, así como la posible relación entre los implicados.