FUEGO EN MADRID
Arde un autobús sin pasajeros en Móstoles y queda totalmente calcinado
Cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido el incendio en la calle Tulipán, sin que se hayan registrado herido
Madrid
Un autobús ha quedado totalmente calcinado a primera hora de la mañana tras incendiarse en la calle Tulipán de Móstoles, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El vehículo circulaba sin pasajeros en el momento en que se originó el fuego, por lo que no se han registrado heridos.
Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han extinguido el incendio. Las llamas han afectado por completo al autobús, que ha quedado calcinado.
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