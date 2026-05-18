Móstoles mejora la accesibilidad peatonal en la Avenida de la ONU con una inversión de 125.000 euros

Una importante novedad llega para los vecinos de Móstoles y sobre todo para su seguridad vial, como los cambios en el sistema de señalización de la línea C-5 de Cercanías. Y es que el Ayuntamiento de la ciudad ha terminado las obras de mejora de la accesibilidad peatonal de la Avenida de la ONU entre los números 72 y 74. Será por medio de una inversión de más de 100.000 euros.

Móstoles mejora la accesibilidad peatonal en la Avenida de la ONU

El Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Mantenimiento de la Ciudad, ha acometido obras de mejora en la Avenida de la ONU. En concreto, han consistido en la remodelación del fondo de saco entre los números 72-74, es decir, una calle o pasaje que tiene una sola vía de entrada y salida, rematada con un espacio circular o ensanchado para que los vehículos puedan girar cómodamente.

Esta renovación va a permitir una mayor accesibilidad peatonal. Además, también se ha remodelado los pavimentos tanto de la calzada como de las aceras, lo que hará más fácil el paso de vehículos y viandantes.

Las obras que el Ayuntamiento de Móstoles ha realizado han sido en una superficie aproximada de 943 metros cuadrados. Se han hecho gracias a una inversión de 125.000 euros, aproximadamente.

El Ayuntamiento de Móstoles ha renovado el pavimento y la señalización horizontal en calzadas y aceras / Ayuntamiento de Móstoles

Para facilitar el tránsito peatonal de la acera de la Avenida de la ONU y que no se vea interrumpido se ha ejecutado un paso de peatones en el cruce de la calzada del fondo de saco. Además, se ha señalizado tanto horizontal como verticalmente, se han establecido vados peatonales y se han empleado pavimentos tacto visuales, cumpliendo con la normativa de accesibilidad. Medidas que ayudan a mejorar la seguridad vial para todos los que transitan la zona.

Otra importante novedad que disfrutarán los vecinos de Móstoles es que se ha ensanchado la acera de uno de los laterales del fondo de saco hasta los 2,50 metros, además de renovar los pavimentos peatonales de las aceras adyacentes.

Para los conductores, también se ha renovado el pavimento asfáltico de la calzada del fondo de saco. Una actuación con la que se ha ocupado una superficie de 655 m2, Ahora, la señalización horizontal, toda la que está pintada en el suelo, se verá por completo para todos, ya que también se ha renovado.

El Ayuntamiento de Móstoles continúa acometiendo actuaciones de mejora en la ciudad creando espacios públicos más accesibles y seguros para el bienestar de los vecinos.

Esta no es la única actuación que ha transformado el municipio recientemente. También ha sucedido la renovación del parque PP8, con la creación de recorridos peatonales en adoquín y el ajardinamiento integral de la zona. Se plantaron un total de 49 árboles de sombra y 990 arbustos, también han creado un amplio arenero infantil de 350 m2.

Son de las grandes novedades de la localidad en el mes de mayo, además de que ya está abierto el plazo de inscripción para las colonias urbanas de verano. Noticias que llegan a la ciudad para mejorar la comodidad y seguridad de sus habitantes.