Vuelve la Fiesta del Cine a Madrid con entradas por 3,50 euros: consulta los días y las salas disponibles

Madrid es una de las capitales audiovisuales del mundo y escenario de cientos de rodajes. Ahora, la primera edición de la Fiesta del Cine 2026 regresa a la capital durante cuatro días para incitar al público a acudir a las salas. Y si las entradas costarán tan solo 3,50 euros, es la oportunidad perfecta para ir a ver la película que más te guste de la cartelera a la gran pantalla.

Del 8 al 11 de junio salas de todo Madrid participan en esta iniciativa impulsada desde la industria del cine, que tiene lugar cada seis meses. Además, desde hace tiempo ya no hace falta obtener acreditación previa, basta con seleccionar las entradas que quieres para las fechas en las que el descuento está activo.

Vuelve la Fiesta del Cine a Madrid. / Fiesta del Cine

47 cines de toda la región madrileña

En esta primera edición de 2026, múltiples cines se unen para colocar a Madrid como epicentro cinematográfico: OCINE Quadernillos y Cine Yelmo Parque Corredor en Alcalá de Henares, Cinesa Luxe La Moraleja y Kinépolis Madrid Diversia en Alcobendas, Ocine Urban X-Madrid y Cine Yelmo TresAguas en Alcorcón, Cinesa Luxe Intu Xanadú Isense en Arroyomolinos, Cinesa Luxe Plaza Loranca 2 en Fuenlabrada, Cinesa Nassica Isense Screenx en Getafe, Cinesa Heron City Las Rozas - IMAX en Las Rozas.

También participan Cinesa Parquesur - IMAX y Odeon Multicines Sambil en Leganés, Odeón Multicines Gran Plaza 2, Cinesa Luxe Equinoccio Madrid iSense Screenx y Cines Zoco Majadahonda en Majadahonda, Ocine Plaza Éboli en Pinto, Cine Yelmo Rivas Futura en Rivas Vaciamadrid, Cine Yelmo Plaza Norte 2 en San Sebastián de los Reyes, Cinesa Luxe Oasiz iSense Dbox en Torrejón de Ardoz, Odeon Multicines en Tres Cantos y Cine Yelmo Planetocio en Villalba.

En la capital se han sumado a la promoción numerosas salas: Verdi Madrid, MK2 Palacio de Hielo, MK2 Cine Paz, Golem Madrid, Renoir Princesa, Renoir Plaza España, Renoir Retiro, Cines Embajadores, Cines Embajadores Río, Conde Duque Auditorio Morasol, Ocine Urban Caleido, Cinesa Príncipe Pío iSense, Cinesa Méndez Álvaro iSense, ente otros muchos.

Apunta la fecha, ya que está edición se postula como una de las más atractivas, puesto que coincidirá con algunos de los estrenos más esperados en años como 'El Diablo Viste de Prada 2' o 'Michael'. Reserva la fecha porque es, sin duda, una oportunidad que no te podrás perder por tan solo 3,50 euros.