Alcorcón: Un punto de unión entre el sur, el oeste y la capital

Con una población de alrededor de 175.000 habitantes, Alcorcón es una ciudad del sur del área metropolitana de Madrid que cuenta con un perfil urbano consolidado. Su principal fortaleza es la conectividad ya que goza de una amplia red de comunicaciones y transporte tanto por carretera (M-50, M-40, A-5 y R-5) como a través de Metro y Cercanías, donde Alcorcón Central conecta con la C-5. Todo ello además, reforzado por una red de autobuses urbanos e interurbanos que unen los diferentes barrios y que lo convierten en el punto de unión de tres núcleos: el sur, el oeste y la capital.

En el ámbito económico el municipio de Alcorcón se sostiene sobre una sólida base industrial y logística que se mezcla con el peso de su sector servicios. Uno de los espacios industriales más importantes es el polígono Urtinsa, situado al sur de la ciudad y cerca de la frontera con Leganés, que acoge en su interior una gran diversidad de empresas que van desde compañías de automoción, alimentación, componentes, servicios, construcción y logística hasta pymes de distintos sectores productivos. Actualmente este parque industrial se encuentra en pleno proceso de remodelación e instalación de paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía con el objetivo de convertir esta zona industrial en un referente en sostenibilidad.

Por otra parte, el Parque Comercial Parque Oeste desempeña un papel estratégico en la economía y la vida social de Alcorcón ya que actúa como gran polo comercial del municipio. Su amplia oferta de restauración y entretenimiento ayuda a dinamizar el consumo y sostiene un relevante volumen de empleo y actividad comercial.

El tejido empresarial de Alcorcón se apoya en una sólida base con proyección a futuro que el Ayuntamiento quiere orientar cada vez más hacia la innovación y la industria tecnológica. La ciudad quiere posicionarse como un lugar atractivo para que las empresas, startups y emprendedores consoliden sus proyectos tecnológicos y para ello quieren crear un entorno en el que puedan crecer, desarrollarse y generar su actividad económica. De hecho, un ejemplo de la implantación de este tipo de empresas es MSI Spain Motor & Sport Institute en el polígono industrial Ventorro del Cano, con más de 12.000 metros cuadrados orientados a la formación, la investigación y el desarrollo de la tecnología aplicada al motor.

El pasado año Alcorcón recibió la distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo el municipio se ha incorporado a la Red Innpulso, un foro cuyo propósito es fomentar e impulsar proyectos colaborativos entre municipios integrados dentro de la Red y promocionarlos a nivel internacional.

En otro orden de cosas, la creciente demanda de vivienda asequible se ha convertido en otro de los temas que preocupa al Ayuntamiento de Alcorcón y, por eso, dentro de la apuesta municipal por la vivienda pública se ha puesto en marcha un nuevo proyecto en Retamar de la Huerta, que sumará más de 3.500 viviendas al noroeste de la localidad madrileña. Se trata de un nuevo desarrollo urbanístico que se prevé que esté terminado entre 2028 y 2029 y en el que la sostenibilidad va a tener un papel fundamental a la hora de plantear los espacios. Además el Consistorio se encuentra inmerso en la recuperación de las viviendas del Ensanche y en el desarrollo de los Apartamentos Dotacionales en Alquiler.

Noticias relacionadas

Teatro Municipal Buero Vallejo de Alcorcón / Cedida

De cara a los próximos años el principal desafío de Alcorcón es equilibrar el peso del comercio y los servicios con el de una industria más innovadora y sostenible. Para llegar a este objetivo es crucial la labor de modernización de los polígonos industriales, así como la mejora de la competitividad energética y digital que permita a las pymes continuar creciendo y consolidando su actividad en la localidad.