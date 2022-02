Borrell asegura a Kiev: "Seremos resueltos y decisivos al actuar en caso de una mayor agresión rusa"

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha trasladado al ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, la voluntad de la UE de "actuar en caso de una mayor agresión rusa".

"Hablé con Kuleba anoche sobre los últimos acontecimientos con respecto a la situación de seguridad actual. La UE y sus socios están unidos en el apoyo a Ucrania. Seremos resueltos y decisivos al actuar en caso de una mayor agresión rusa", dijo Borrell a través de su cuenta en Twitter.

Spoke to @DmytroKuleba last night on latest developments regarding the current security situation.



The EU and its partners are united in our support to #Ukraine. We will be resolute and decisive in acting in case of further Russian aggression.



We stand together.