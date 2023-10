El mundo más allá de 'Stranger Things': series de ciencia ficción que merecen una oportunidad

Fotograma de Dark, una serie de ciencia ficción que no te puedes perder. / NETFLIX

Stranger Things es, para muchos, una serie cabecera de ciencia ficción. No es para menos, especialmente después del bombazo que fue la última temporada que estrenaron. Los fans ahora esperan al 2024 para el estreno de la quinta que dará el cierre a la serie que vio crecer a sus protagonistas. Pero en contraste, hay quienes están saturados de la estética del Upside Down, de la nariz sangrante de Once y de los chavales que resuelven misterios y conspiraciones de la URSS. Porque sí, hay ciencia ficción más allá de Stranger Things y series que merecen la pena ver en las plataformas de streaming que no te dejarán indiferente. Estas son algunas que no te puedes perder:

'Fundación' Disponible en Apple TV+, se trata de la adaptación de las novelas homónimas del maestro de la ciencia ficción, Isaac Asimov. Cuenta el viaje hacia los bordes exteriores de la galaxia para establecer un nuevo asentamiento tras la derrota del Imperio Galáctico. Cuenta con grandes efectos especiales que hicieron que, a nivel visual, fuera una de las mejores series del 2021.

'The Last Of Us' Se trata de la adaptación del conocido videojuego protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que dan vida a Joel Miller y Ellie, respectivamente. Esta serie apocalíptica es uno de los grandes éxitos de este año de HBO MAX. Ambientada en un futuro en el que la civilización ha sido destruida como consecuencia de un hongo que puede poseer el cuerpo de los humanos, Joel debe sacar a Ellie de una zona declarada en cuarentena. A lo largo de la serie, tratarán de sobrevivir mientras viajan a lo largo de Estados Unidos.

'Dark' Dentro de la era del juego de los multiversos y los viajes en el tiempo, esta serie alemana parece ser la que más se aproxima a las teorías de la física cuántica actuales. Quizás sea una de las razones por las que está envejeciendo tan bien, pues fue un fenómeno desde el momento de su estreno en Netflix y hoy sigue siendo recordada por los fans más puristas de la ciencia ficción. La historia comienza en 2019, cuando empiezan a desaparecer niños y adolescentes sin una aparente explicación. Jonás, su protagonista, descubrirá las oscuras verdades acerca de su pasado y los misterios que rodean al pueblo que vive gracias al trabajo en la central nuclear.

'3%' Esta serie brasileña es una de las mejores series distópicas de la plataforma de Netflix. Está ambientada en un futuro apocalíptico en el que los recursos son insuficientes para mantener a toda la población. Sin embargo, el gobierno ha creado una colonia en una isla que cuenta con todo lo necesario para vivir dignamente sin pasar hambre, sed o enfermedades, pero solo los elegidos podrán alcanzar este lugar. Cada año el estado organiza un proceso de selección en el que sólo el 3% de los presentados lograrán llegar a la colonia, independientemente de su lugar de origen o condición social. El proceso busca la excelencia, una élite que parece haber superado las diferencias de clase.

'The Mandalorian' Se trata de una de las primeras series de Star Wars producidas por Disney+. Aunque los fanáticos de este universo inicialmente se mostraron escépticos tras el fracaso de la última trilogía de la saga, recibieron con los brazos esta serie también protagonizada por Pedro Pascal, quien interpreta al mandaloriano solitario que decide adoptar a Grogu, un pequeño ser sensible a la fuerza en un contexto en el que los jedi han sido prácticamente aniquilados.

'Ahsoka' Es el último estreno de Star Wars de Disney+ protagonizado por la brillante Rosario Dawson. Cuenta además con la participación de Hayden Christensen, por lo que asistimos por primera vez al reencuentro entre padawan y maestro (Ahsoka y Anakin) en live action. En ella recupera la esencia de las dos series de animación de Dave Filoni, Clone Wars y Rebels, también director de esta entrega, dando una explicación (y un final abierto a una segunda temporada) a los cabos sueltos que quedaron sin resolver en estas, sobre todo en torno a los misterios de la fuerza y a los territorios desconocidos más allá del borde exterior en el que nació Luke Skywalker.

'El cuento de la criada' Esta serie icónica del catálogo de HBO Max tiene cinco temporadas y en 2024 se estrenará una sexta, que cerrará la historia de June Osborne (Elisabeth Moss, que también es la directora de la serie). Está inspirada en la novela homónima de Margaret Atwood, una distopía futurista situada en un Estados Unidos que ha sucumbido ante un movimiento ultrarreligioso que pretende aumentar los índices de natalidad en el país.

'Rick & Morty' Este clásico animado, ahora disponible en HBO MAX, no podía faltar en esta selección de series de ciencia ficción. Esta serie narra las aventuras de Rick, un científico con una personalidad icónica, y su fácilmente influenciable nieto, Morty, quienes realizan continuamente viajes espaciales, intergalácticos e incluso temporales. Es conocida mundialmente por su humor mordaz y crítico a través de la parodia del científico loco depresivo.

Aunque Stranger Things será una serie que nunca se olvidará, las anteriores también son auténticas imprescindibles de la ciencia ficción reciente, todas ellas disponibles en plataformas como Netflix, HBO MAX, Disney+ y Apple TV+. Viajes en el tiempo y por el espacio, hacia pasados remotos y futuros catastróficos. Estas parecen ser las claves de los gustos por la ficción en el presente.