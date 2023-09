Moreno frena por tercera vez la aprobación del plan de regadíos en Doñana

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (2d), abre la puerta de la jaula a Dama, una lince hembra de 16 años procedente del programa de Cría en Cautividad, en el Observatorio del Lince de El Acebuche, este jueves en el parque de Doñana. / JULIO MUÑOZ / EFE

Sorpresa en el Parlamento andaluz. El PP da un frenazo con Doñana. La proposición de ley, que amplía las hectáreas de regadío en el entorno del Parque Natural y que ayer salió de la comisión para ser aprobada por PP y Vox en el próximo pleno, finalmente se retrasará. Lo anunció el portavoz del grupo popular, Toni Martín, el mismo que hace unos días confirmó, en una entrevista en Canal Sur, que iría al pleno del 26 y 27 de septiembre, coincidiendo con el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso.

Precisamente en eso se escuda el PP para este nuevo frenazo a la norma. Martín aseguró que quieren garantizar un debate “transparente”. Ante la lectura de que lo han metido con calzador este pleno para quitarle foco nacional por la investidura de Feijóo, decidieron aplazarlo. Ningún otro grupo político del Parlamento se cree esa explicación. Ni siquiera Vox, que va de la mano del PP en la iniciativa y que confirmó a este periódico que se acababan de enterar del cambio de fecha “unos minutos” después de que se comunicara en rueda de prensa. PP y Vox fiman de forma conjunta la iniciativa pero los socios han estado al margen de este parón.

La proposición de ley de Doñana ya cuenta con una advertencia de los letrados del Parlamento, que avisaron de que lo preceptivo para una reforma de este calado hubiera sido un proyecto de ley del Gobierno y no una proposición de los grupos parlamentarios. Si hubiera sido así, con una norma impulsada desde el Ejecutivo de Moreno, el procedimiento habría requerido de informes técnicos y el varapalo de un recurso en el Constitucional se lo habría llevado el Ejecutivo directamente. La ley cuenta con el rechazo del Consejo de Participación de Doñana, de la comunidad científica, del Gobierno de la nación, la Unesco y la Unión Europea. Bruselas ha advertido de multas si se incumple la sentencia que condena a España y exige que se recupere el acuífero de Doñana y se deje de esquilmar su agua.

"No se tocará nada"

La proposición de ley salió este martes de la comisión con dudas jurídicas, la amenaza de un recurso del Gobierno y una gran bronca política. Pese a la tensión del debate, el PP no insinuó en ningún momento un retraso. Sí pidió que “de oficio” la letrada de la comisión pudiera corregir todos los aspectos de la proposición que fueran mejorables, en cuanto a la redacción del texto. El PSOE se opuso y los servicios jurídicos de la Cámara alegaron que sin unanimidad de todos los grupos no era posible. El portavoz del PP garantizó que del texto no se tocará ni una coma. Preguntado sobre si las dudas jurídicas eran la razón del retraso, lo negó: “En absoluto”.

Si no cambia de nuevo el calendario, la ampliación de regadío en el entorno de Doñana pasará a aprobarse en el pleno del 10 y 11 de octubre. El PSOE volvió a pedir a Moreno que abra la negociación y dé marcha atrás. “Ha llegado al precipicio, le pedimos que no salte y retire la norma para abrir el diálogo”, señalaron los socialistas. Sin embargo, el PP negó en rueda de prensa que vaya a negociar nada de nuevo con la oposición, asegurando que ese tiempo ya pasó. Moreno se abrió a cambios durante la tramitación de la norma pero no se ha negociado nada. La oposición se negó a presentar enmiendas y las registradas por los grupos ecologistas fueron tumbadas. El polémico texto saldrá del Parlamento tal y como empezó su tramitación el pasado mes de abril.

Tras un debate “sereno y profundo” en el grupo del PP, llegaron a “la conclusión de que lo mejor es que la proposición de ley tenga su propio debate y no coincida con un hiperdebate nacional que haga que quede oscurecido”, explicaron. “Estamos hablando de sólo dos semanas y vamos a darle su propio espacio a la aprobación de la ley”, apuntó el portavoz.

Desde el PSOE aseguran que la entrada en el próximo pleno de la proposición sobre Doñana hubiera vulnerado los plazos escritos en el Reglamento de la Cámara. Se fijan cinco días desde la fecha de terminación del dictamen hasta su votación en pleno para que los grupos puedan redactar sus votos particulares. Los socialistas creen que el PP estaba “forzando tanto la máquina” para entrar en el siguiente pleno que estaba incumpliendo el Reglamento, por lo que ha decidido parar.

No es la primera vez que el presidente andaluz Juan Manuel Moreno decide aplazar la proposición de ley de Doñana. El PP congeló la tramitación durante las elecciones municipales del pasado mayo y volvió a hacerlo en la antesala de las elecciones generales del pasado julio, para retomar el proyecto en septiembre. El líder del PP aseguró que se trataba de sacar la polémica iniciativa de un debate electoral de máxima tensión. En el último retraso, los populares contaban también con que si ganaba Alberto Núñez Feijóo y formaba gobierno, como decían todas las encuestas, se ahorrarían el recurso anunciado por el Gobierno al Tribunal Consitucional