Errejón se borra de la campaña catalana tras las fricciones con Colau y ante las malas perspectivas electorales

Iñigo Errejón se borra de la campaña electoral de Comunes Sumar de cara a las elecciones de este domingo en Cataluña. El portavoz parlamentario de Sumar y mano derecha de Yolanda Díaz ha limitado su presencia en territorio catalán en las últimas semanas, y sólo ha protagonizado un acto de cara a la cita con las urnas, donde los comunes tienen unas pobres perspectivas electorales, con la previsible caída de los 8 diputados actuales a una horquilla de entre 4 y 6, según las encuestas.

Cataluña es el escenario que menos ha pisado en campaña el portavoz parlamentario de Sumar, que sólo acudió el pasado viernes por la tarde a un acto en Mataró para acompañar a la candidata de los comunes a la Generalitat, Jessica Albiach. Una presencia que dista mucho de la que tuvo en Galicia, donde acudió a media docena de actos, o en Euskadi, donde estuvo en dos mítines.

En Cataluña, en cambio, Errejón ha mantenido un papel discreto. Una circunstancia que resulta sorprendente, destacan algunas voces de Sumar, debido a su particular perfil, especialmente atractivo para el votante potencial de los Comunes: nacido en Madrid, Errejón siempre ha mantenido una estrecha vinculación con Cataluña y habla catalán de manera fluida. En los últimos meses ha llegado a conceder distintas entrevistas a medios catalanes, desenvolviéndose con soltura en esta lengua. Algo que no ha hecho en esta campaña catalana, donde ha limitado su aparición pública.

Estas características harían de Errejón un importante activo político en esta carrera electoral, donde los Comunes y Sumar intentan sacar la cabeza. Muestra de ello es la reaparición de Yolanda Díaz, que en los últimos días se esfuerza en volver al primer plano a través de distintas entrevistas y apariciones; y a la actividad del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha irrumpido en la campaña de las catalanas con la supresión del Premio Nacional de la Tauromaquia, un movimiento con el que intenta atraer el voto animalista y señalar las contradicciones de un PSC en auge.

Resistencias de Errejón

Pero Errejón se ha resistido a ocupar un papel relevante en esta carrera por las urnas, según apuntan en la coalición de izquierdas. El dirigente, experto en campañas electorales, afrontó un duro revés en las elecciones de Galicia, donde ejerció de director de campaña y Sumar se apuntó un estrepitoso fracaso, quedando lejos de obtener representación. En la noche electoral, el diputado evitó comparecer junto a la candidata derrotada, Marta Lois, que asumió el varapalo en solitario, pese a encontrarse en una sala aledaña.

En las elecciones vascas, Errejón sí tuvo algo más de presencia en campaña, con dos actos junto a la candidata, Alba García, en unos comicios donde Sumar logró salvar los muebles por la mínima, logrando representación con un escaño. En todas esas campañas Errejón no dudó en aprovechar todos los altavoces a su alcance para defender el proyecto de Sumar, y no en el caso vasco, ya como portavoz, no renunció a ninguna de las ruedas de prensa en el Congreso como portavoz parlamentario, al considerarse estas comparecencias como una oportunidad para hacer campaña desde las instituciones.

En esta ocasión, el papel de Errejón ha sido distinto. Además de su única intervención en Cataluña, el portavoz parlamentario de Sumar ha sido el único de los portavoces de la coalición de izquierdas que renunció este martes a ofrecer una rueda de prensa en el Parlamento este martes, algo que sí hicieron los portavoces de los Comunes, Compromís o IU -en este caso desde Córdoba-. Una ausencia destacable a tres días de las elecciones catalanas que podría ser una ventana de oportunidad para pedir el apoyo al partido de Ada Colau.

Tensiones con Colau

Pero lo cierto es que es precisamente la mala relación de Errejón con Colau y la enemistad histórica con los Comuns lo que explica su ausencia en campaña. Las tensiones entre ambas figuras siempre han estado patentes, desde la propia fundación de Podemos allá por 2014, cuando el entonces número dos del partido encontró serias dificultades a la hora de implantar la marca morada en Cataluña, dadas las resistencias de la dirigente de Barcelona, que mantenía su condición de tener una marca propia distinta a Podemos, como al final logró.

El segundo choque entre Errejón y los Comunes fue en 2019, cuando el diputado se escindió de Podemos y fundó Más País. La decisión de presentarse en todas las circunscripciones, incluidas las provincias catalanas, generó un enorme malestar en los Comunes y supuso la ruptura definitiva con Colau, que criticó duramente el movimiento del dirigente por atraer unos votos que después no lograrían traducirse en escaños. En aquella ocasión presentó como candidato de Més Barcelona a Juan Antonio Geraldes, un perfil que había concurrido unos meses antes en las municipales en una coalición soberanista donde se integraba la CUP.

Y la CUP también juega en el papel de Errejón en esta campaña. La especial sintonía del portavoz de Sumar con esta fuerza antisistema de corte independentista ha marcado gran parte de su discurso, que tiene un corte más soberanista que el de los Comuns, que relegan la cuestión identitaria a un segundo plano, por detrás del eje social.

A las fricciones vividas entre Errejón y Comuns, que llevaron a la congelación de relaciones, se han sumado distintos episodios, como la defensa que hizo Colau para dar un ministerio a Podemos, a lo que se oponía Errejón; o al último episodio que tuvo lugar a principios de año, cuando el dirigente se disputó la portavocía principal de Sumar con la portavoz catalana, Aina Vidal, la única dirigente que tuvo opciones para disputarle este puesto. Una vez logrado el cargo de portavoz, de especial relevancia y visibilidad en la coalición de Yolanda Díaz, Errejón se ha convertido en mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno, con el único contrapeso precisamente de otras figuras procedentes de los Comuns, como Ernest Urtasun, portavoz de Sumar a nivel orgánico.