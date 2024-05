El Manchester United, un gigante a la deriva: estos son los números de la peor temporada de su historia en la Premier

Aupado por cuatro años de éxitos en el Ajax de Ámsterdam, Erik Ten Hag llegó en verano de 2022 al banquillo de Old Trafford como el hombre idóneo para despertar a un gigante dormido como era en esos momentos el Manchester United. "Admiro mucho al Manchester City y al Liverpool, pero toda era llega a su fin", aseguró entonces el holandés, convencido, en su presentación como técnico de los diablos rojos, en una declaración de intenciones que en apenas dos años ha quedado en agua de borrajas.

Poco o nada queda de la ilusión que despertó la llegada de Ten Hag en un club que navega a la deriva desde la salida de Alex Ferguson en 2013 tras 27 temporadas en el banquillo. Desde entonces, el United ha despilfarrado más de 1.400 millones de euros en fichajes que se han traducido en éxitos (menores) contados y fracasos mayúsculos para lo que la historia del club con más títulos de Inglaterra exige.

Casemiro, jugador del Manchester United, durante el partido contra el Brighton. / DANIEL HAMBURY / EFE

Un despilfarro de fichajes sin ningún rédito

Un dinámica negativa que ha llegado a su punto más bajo en esta última temporada. Ni una aceptable primera campaña de Ten Hag, en la que los 'diablos rojos' acabaron terceros en la Premier, ha evitado el batacazo cuando llegaba la hora de la confirmación.

El United ha deambulado durante todo el año en la tabla, cerrando el curso a 31 puntos del campeón, el Manchester City, y a ocho de la cuarta plaza, que daba acceso a Champions, asegurada por el Aston Villa. Y lo que es más llamativo aún, fuera del top-7 (octavo), algo que nunca había pasado desde la refundación de la Liga inglesa para convertirse en la Premier League en 1992. Todo, a pesar del triunfo ante el Brighton en la última jornada de la Premier.

No acaban ahí los registros históricos negativos de lo que va de temporada, puesto que la actual es también la temporada con más derrotas en la era Premier League (14, casi tantas como victorias, 18), y con más tropiezos en los partidos de casa (nueve perdidos en Old Trafford, empatando con un registro de los años setenta). También es la peor en defensa, puesto que ha encajado más goles que nunca, 58. Más sangrante aún es ese dato si se contabilizan todas las competiciones, subiendo hasta 84, cifras que no se veían desde la temporada 1970-1971.

Especialmente señalado en ese aspecto ha sido el guardameta camerunés André Onana, que ha destacado más por sus errores groseros que por otra cosa tras desembarcar en verano en Old Trafford a cambio de 50 millones de euros procedente del Inter de Milán para sustituir a David De Gea tras más de una década en el club.

Tampoco se salvan los otros grandes desembolsos del mercado, Mason Mount, que llegó procedente del Chelsea a cambio de 65 millones, o Rasmus Højlund, el delantero danés que el United firmó a cambio de 73 millones en lo que pensaba que sería una suerte de némesis de Haaland y apenas ha visto portería diez veces en 29 partidos de Liga.

Inversiones fallidas que se suman a otras realizadas en la última década, la primera post-Ferguson, como los 100 millones gastados en Pogba, los 95 de Antony, los 87 de Maguire, los 75 de Lukaku , los 60 de Di Maria y Martial ó los 40 de Van de Beek o Varane, que esta semana anunció que abandonará el club a final de temporada.

Batacazo en Europa y la FA Cup como vía de salvación

Para encontrar una temporada peor en Liga del United hay que remontarse hasta 1990, 34 años atrás, cuando el club de Mánchester finalizó en la 13ª posición de la tabla. Y a ello hay que añadir el batacazo en la Champions, en la que los diablos rojos cayeron en la fase de grupos de la Champions, quedando últimos en un grupo con el Bayern, el Copenhage y el Galatasaray y despidiéndose también de la opción de jugar la Europa League.

Eric Ten Hag, entrenador del Manchester United. / ANDY RAIN

Un grupo en el que, a priori, el United debía ser favorito junto al Bayern para pasar a octavos y en el que apenas pudo sumar una victoria y un empate, siendo ganado por todos su rivales e incluso goleado por equipos inferiores sobre el papel como el Galatasaray. Solo una victoria en la final de la FA Cup del próximo sábado, en la que el Manchester City parte como claro favorito, podría salvar los muebles de un United que, de no ganar a su vecino, tampoco jugaría en Europa la temporada que viene.

Líos extradeportivos y desembolsos fallidos

A esa falta de resultados se sumaron los incidentes extradeportivos con algunos jugadores, que junto con la constante lucha de egos en el vestuario desde que llegó Ten Hag fueron dinamitando poco a poco el proyecto del neerlandés.

Antony, fichado del Ajax a cambio de 95 millones como una apuesta de autor de Ten Hag, no se ha consolidado, alternando titularidades y suplencias y protagonizando más tiras y aflojas con su entrenador que goles en los que ha partidado (un tanto y una asistencia en todo el año)

Otro caso sonado es el de Jadon Sancho, uno de los jugadores que ejemplifican mejor la deriva de autodestrucción en la que ha entrado en los últimos años el United. En septiembre de 2023, tras un partido ante el Arsenal en el que el extremo inglés no participó, Ten Hag aseguró en rueda de prensa que el motivo de la decisión era por la baja calidad de sus entrenamientos y Sancho respondió con un comunicado acusándole de "mentiroso" y de usarle como "chivo expiatorio".

Un conflicto que se resolvió con Sancho fuera del United, volviendo gratis (cedido) al club que hace tres años lo vendió por más de 100 millones. En el Borussia Dortmund ha empezado a reencontrarse con su mejor versión, hasta el punto de ser una de las piezas clave para alcanzar la final de la Champions mientras su antiguo club deambula por la Premier.