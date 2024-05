La izquierda demanda que la tauromaquia se financie con “dinero privado” mientras Ayuso aumenta en un 40% el presupuesto del sector en 2024

Morante de la Puebla abre este viernes 10 de mayo la Feria de San Isidro en las Ventas de Madrid. Algo más de un mes con una veintena de corridas, novilladas y algún espectáculo de rejoneo que en esta edición se vivirán envueltas en la polémica por la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de la Tauromaquia, a cuyo rescate han acudido ya varios presidentes autonómicos, incluida Isabel Díaz Ayuso. Pero mientras la presidenta madrileña defiende el sector taurino y lo riega de presupuesto público, la oposición de izquierdas en Madrid ha aprovechado la espita abierta por el ministro Ernest Urtasun para pedir que si la tauromaquia quiere seguir adelante debe hacerlo con fondos propios, no públicos.

La líder de la oposición, Manuela Bergerot, es beligerante con este asunto y concede todo su apoyo al ministro de Sumar. "El maltrato animal no es cultura y no debe estar financiado por dinero público", ha sentenciado este jueves en la Asamblea de Madrid, a donde el PP de Ayuso pretende llevar el debate de la tauromaquia mediante una proposición no de ley que defienda los toros frente al Gobierno de Pedro Sánchez y que le sirva como aval para seguir "fomentando la celebración de festejos y actividades relacionadas con la tauromaquia en los municipios de la región, así como apoyar el otorgamiento de premios y distinciones a los principales actores relacionados con la actividad".

La Comunidad, con el toreo

Solo en las dos Castillas se celebran más tipos de festejos que en la Comunidad de Madrid, según las estadísticas taurinas del Ministerio de Cultura: fueron hasta 263 en 2022. Según el PP de Madrid en total fueron alrededor de 18.000 en 2023. La defensa del Gobierno de Ayuso al sector de la tauromaquia quedó reflejado en los presupuestos de 2024: 4,2 millones de euros que suponen un 40% más que en los últimos presupuestos aprobados de 2022.

Pero además el plan de la Comunidad pasa por que la afición a los toros llegue más allá de las Ventas y para eso la Comunidad puso en marcha la Fiesta del Toro, un proyecto que apoya con dinero público los espectáculos taurinos en municipios de menos de 20.000 habitantes. Según los datos del Centro de Asuntos Taurinos del ejecutivo regional que dirige el torero Miguel Abellán, hay alrededor de 60 plazas de toros estáticas en la Comunidad, pero a estas hay que sumar otras 60 portátiles y eso permite que 120 de los 179 municipios madrileños celebren sus festejos taurinos a lo largo del año.

Financiación y televisión

"Si tan liberales son que lo financien con dinero privado", espeta Bergerot. Con el mismo fondo pero otras maneras, el portavoz socialista Juan Lobato también cree que debería abrirse el debate sobre la financiación de la tauromaquia, pero mantiene las distancias, para variar, con Más Madrid y el ministro de Sumar, señalando que si bien no debe lucrarse de "dinero público", está "en contra de entrar en dinámicas prohibicionistas". "No soy aficionado pero respeto la tauromaquia como un hecho cultural que hay que permitir que se pueda desarrollar", ha confesado Lobato este en la Asamblea de Madrid.

Los dos partidos de la izquierda se han puesto de acuerdo en pedir que se abra este debate, aunque en Más Madrid, en línea con lo que hace el representante de Yolanda Díaz en el Gobierno de la nación, va un poco más allá y ha presentado una Proposición No de Ley para que Telemadrid retire la retransmisión de espectáculos taurinos en horario infantil.

"Hostilidad ideológica"

Frente a esta postura, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se arroga la defensa de este sector y señala que su partido lo defenderá "con energía", pero sin más detalles. El PP, por su parte, en la PNL registrada para llevar el tema a pleno defiende que la regulación nacional clasifica la tauromaquia como "parte del patrimonio histórico y cultural de los españoles", que su carácter de bien cultural es "indiscutible" y que el legado artístico y literario de pintores y escritores españoles y algunos internacionales así lo defienden desde el siglo XVII. Además, apunta que la ley nacional de la tauromaquia obliga al Gobierno a la "protección" de un sector que antes de la pandemia aportaba "el 0,17% al PIB nacional, de los que más de 400 millones en la Comunidad de Madrid".

Junto a esto, tacha por escrito en la exposición de motivos de "hostilidad ideológica" la decisión del ministro de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia y de aislar a los partidarios de la tauromaquia y enfrentarlos a los que él llama «mayoría social».

Frente a todo esto, Bergerot se ampara en las estadísticas de los datos taurinos del Ministerio de Cultura para apuntar que solo una minoría está interesada en el toreo como espectáculo artístico: "Solo el 1,9% acudieron a corridas de toros". Y los Jóvenes de Más Madrid muestran igualmente su rechazo confrontando con los jóvenes que promocionan los toros de la Feria de San Isidro en un vídeo en el que defienden que "el toreo está de moda" sin que aparezca en él una sola imagen de un toro. "Voy a educar a mis hijos para que se coman a los tuyos vivos, puto pijo", se lee en el tuit de Más Madrid. Casualmente, justo en el pleno de este jueves y en un asunto que nada tenía que ver con los toros, el popular Pablo Pose ha recordado a los de Más Madrid que hay "más pijos" en sus escaños que en los del PP.