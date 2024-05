El Dortmund ganará más dinero si pierde la final de Champions ante el Real Madrid que si la gana

Real Madrid y Borussia de Dortmund se medirán el próximo 1 de junio en Wembley con el título de Champions en juego, un partido en el que además de la gloria deportiva hay mucho dinero en juego.

Los finalistas de la Champions recibirán 15.500.000 de euros por haber llegado hasta Londres, dinero al que el ganador añadirá otros 4.500.000 más. Pero se da la circunstancia de que el Dortmund incluyó una cláusula en el contrato de venta de Jude Bellingham al Real Madrid por el que los blancos tendrán que pagar al conjunto alemán 25 millones si el inglés se proclama campeón de la Champions en su primera temporada como jugador del conjunto blanco. Por lo cual, se da la circunstancia de que el Dortmund ganaría más dinero perdiendo la final (25 millones) que si gana al Real Madrid (20 millones).

25.000 entradas y 10.000 en la web de UEFA

Respecto a las entradas, el aforo del estadio londinense es de 86.600 espectadores. La UEFA ha comunicado que Real Madrid y Borussia de Dortmund dispondrán de 25.000 localidades cada uno. Además, hay otras 10.000 que se pondrán a la venta a través de la web de la UEFA. En el Real Madrid, el plazo de solicitud de localidades comenzó el jueves 9 de mayo a las 12:00 horas hasta las 12:00 horas del lunes 13 de mayo.

La petición de entradas se hace exclusivamente a través de la Oficina online de Atención al Socio, accediendo con su número de socio y su código pin. Sólo podrán solicitar entradas los socios del Real Madrid, incluyendo hasta un máximo de 6 socios en una misma solicitud. No podrán solicitar entradas los socios que sean menores de 5 años a fecha 1 de junio de 2024. El sistema asignará automáticamente un número de referencia a cada solicitud.

Si existen más solicitudes que entradas destinadas a socios, el club realizará un sorteo ante notario el 14 de mayo entre las solicitudes para determinar qué socios serán adjudicatarios de localidades, siendo el número de referencia de cada solicitud registrada su identificación para el sorteo. Las entradas son intransferibles y sólo podrán ser utilizadas por el socio adjudicatario, quedando prohibida su cesión o venta a terceras personas. Todas las entradas se registrarán con el nombre y apellidos del adjudicatario y la organización solicitará la documentación necesaria para comprobar la titularidad de las entradas en el acceso al Estadio, y no se permitirá el acceso de aquellos aficionados que no cumplan estas condiciones. El importe de las entradas para la final ronda entre los 70 euros de la categoría Fans First y los 713 de la Categoría 1, con un precio intermedio de 503 euros en la categoría 2.