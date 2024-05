Última hora del juicio a Daniel Sancho, en directo: Frank Cuesta se pronuncia sobre la posible sentencia de Daniel Sancho

Rodolfo Sancho llega a Madrid tras el juicio de su hijo Daniel

Rodolfo Sancho regresa a España tras más de un mes en Tailandia apoyando incondicionalmente a su hijo Daniel durante todas las sesiones del juicio por el presunto asesinato premeditado de Edwin Arrieta. No será hasta el próximo agosto cuando se haga pública la sentencia, aunque la defensa del cocinero español está satisfecha con cómo se ha desarrollado el juicio, en el que la Fiscalía no habría podido demostrar que hubo premeditación en la muerte del cirujano colombiano. Convencido de la inocencia de su hijo y de que Daniel no será condenado a pena de muerte ni a cadena perpetua, el actor ha aterrizado este miércoles en el aeropuerto de Madrid Barajas asegurando que está "todo bien", sin confirmar si está tranquilo y satisfecho con la declaración de Daniel, y si confía en que la sentencia sea favorable.