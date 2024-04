Daniel Sancho se ensañó con el cadáver de Edwin Arrieta: "Me enfadé y se lo clavé en la cara"

Continúa el proceso judicial de uno de los sucesos más mediáticos y truculentos del último año. El juicio contra Daniel Sancho prosigue su marcha y él está acusado por asesinato con premeditación, ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción de la documentación de la víctima, Edwin Arrieta. El joven solo ha reconocido el segundo de estos delitos.

En las primeras declaraciones del hijo de Rodolfo Sancho a la policía tailandesa, el acusado admitió en tres momentos distintos haber golpeado contra un lavabo al cirujano colombiano y que se había tratado de una muerte accidental. Según las explicaciones ante el juez de los forenses que analizaron los daños hallados en el cráneo de la víctima los supuestos golpes "son compatibles con un puñetazo o con un objeto rígido", tal como señalaron este martes.

Una vez que Daniel Sancho se encontraba ya en la prisión tailandesa y la autopsia de la víctima estaba en marcha, aseguró a la policía tailandesa que no había apuñalado a Arrieta antes de su fallecimiento, pero que se había topado con complicaciones cuando trató de descuartizarle. "El cuchillo con el que corté el cadáver no estaba lo suficiente afilado. Me enfadé y se lo clavé en la cara", pronunció Sancho, según recoge un testimonio fechado el 16 de agosto de 2023, tal como ha confirmado el periódico 20Minutos.

En aquel testimonio, el investigado aseguró no recordar en cuántos fragmentos había seccionado el cuerpo. Al ser preguntado al respecto, añadió diversos detalles macabros: "No recuerdo cuántos trozos, quizás 17 o 20, empaquetados en unas ocho o nueve bolsas, pero no recuerdo qué parte contenía cada una. (...) En ese momento no podía controlarme. Tenía miedo, confusión, muchas emociones... No podía controlarme", expresó Sancho, según ese mismo medio.

No obstante, esta versión del hijo del actor español mantiene incoherencias con un dibujo que elaboró ante los profesionales en otro momento del procedimiento judicial para explicar su participación.

Faltan aún por esclarecer muchas dudas que aún permanecen en el caso. Como últimas novedades, este miércoles ha comparecido el abogado de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, para explicar "la situación económica y personal" en la que ha quedado la familia de la víctima. En cuanto a Daniel Sancho, está previsto que declare este miércoles en la sesión de la tarde o el jueves por la mañana, hora tailandesa.