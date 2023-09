Una soltera a su cita: "Hay que promover tus ideales desde la humildad, no desde la imposición"

Sonia y Xavianimal en First Dates / CUATRO

Xavi llegaba al restaurante de First Dates pidiéndole a Carlos Sobera que le llamase 'Xavianimal' por la concienciación que tenía el soltero con los animales y el medioambiente. Al llegar la soltera, Xavianimal ha intentado conducir la cita a su manera, intentando decidir sobre cada aspecto de ella.

Xavianimal ha llegado a First Dates presentándose como un activista que se preocupa del planeta, su medioambiente y los animales que lo habitan. Además, vive en una furgoneta y usa su plataforma de Instagram para obtener asilo y agua a cada sitio al que va.

El soltero no ha tenido pareja anteriormente y afirma en que no cree en las medias naranjas sino "en las naranjas enteras rodando libres y que se chocan en algún punto". La curiosa reflexión del amor de Xavianimal iba un poco en contra de la de Sonia, su cita de la noche.

Sonia, que admite que lleva pidiendo en cada cumpleaños "que el amor mueva el mundo", es actriz, poeta y terapeuta. Le ha llamado la atención que Xavianimal viva en una furgoneta, y ha confesado que a ella le gustaría probarlo también, para luego añadir que esperaba que su cita "fuese dueño de muchas cosas más".

Carlos Sobera no ha podido evitar lanzarle una mirada preocupante a Xavianimal, pero la soltera ha matizado rápidamente su expresión diciendo que no se refería a lo material.

Xavianimal no quiere que Sonia coma carne durante su cita

"Yo pago la cena", decía Xavianimal mientras le pedía a Sonia que no pidiese ningún plato de carne durante su cita. Y es que estaba de suerte, porque Sonia solo come carne cuando la ocasión y el animal lo merece, sin embargo, no le ha parecido del todo correcta la actitud del soltero: "Hay que promover tus ideales desde la humildad, no desde la imposición".

Xavianimal ha querido sacar sus dotes de activista sacando el tópico de la industria láctea, algo que Sonia ha rechazado desde el principio argumentando que no era tema para una primera cita.

No hay postre para Sonia

Hacia el final de la cena, las camareras gemelas de First Dates se han acercado para pedirles nota del postre. Sonia ha querido pedir un coulant de chocolate pero el soltero ha denegado su petición.

Ha sido entonces cuando una de las gemelas ha estallado y le ha rebatido: "Vegano es verano en francés", algo que ha levantado el ánimo y ha hecho reír a Sonia, que ha acabado con una pieza de fruta entre las manos.

Sonia no ha terminado de llevarse una buena impresión de Xavianimal y, aunque él le haya confesado que quería seguir conociéndola, ella le ha dicho que en el plan amoroso no tenían nada que hacer, pero que podía formar parte de su vida de otra forma.

Al final, Xavianimal no creía del todo en el amor y Sonia necesitaba lo contrario a aquella filosofía, además, ha acabado su cita pensando que el soltero era "como un huevo en la incubadora".