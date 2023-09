El "histórico" regalo a Julio Iglesias por su 80 cumpleaños: 460 famosos y seis meses de trabajo

Julio Iglesias, con Chábeli, Enrique y Tamara.

Este sábado, 23 de septiembre, Julio Iglesias cumple 80 años bien arropado. Un cumpleaños que a pesar de que en sus planes no esté festejarlo por todo lo alto y prefiera hacerlo en la intimidad de su casa de Bahamas, donde actualmente reside desde que se mantuvo al margen de la escena pública, el músico recibirá sorpresas por su aniversario.

Una de ellas está organizada por su amigo y relaciones públicas, Richy Castellanos, autor de la sorpresa, que ha preparado una felicitación muy emotiva en la que un total de 460 famosos han aportado su grano de arena para desearle sus mejores felicitaciones emotivas y llenas de anécdotas en una cinta de más de cuatro horas de duración.

“Me levanté de la cama el 31 de enero y me puse a pensar que Julio Iglesias cumplía 80 años y tenía que ver la posibilidad de hacer algo que pudiera ser muy emotivo. Me puse a trabajar ese vídeo tranquilamente. He conseguido que felicitaran a Julio desde 28 países del mundo. Pensé que lo mejor era regalarle un millón de amigos diciéndole algo. 460 famosos ilustres de la música, la cultura, el deporte, la política”, ha indicado la revista Woman.

Un regalo "histórico"

Quizá el compositor, con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo, reciba la vista sorpresa de algunos de sus hijos, Chábeli, Julio José y Enrique, ya que puedan viajar hasta su mansión, pero lo que sí es seguro es que Julio Iglesias recibirá un regalo que ya ha sido nombrado de "histórico" por la persona que se ha encargado de organizarlo.

Noticias relacionadas

Un vídeo en el que han participado famosos de la talla de el rey emérito Juan Carlos I, Simeone, Maluma, José Bono, Nati Abascal, Carmen Martínez Bordiú, Xavi Hernández, Joan Laporta, Matías Prats o Iñaki Gabilondo.

"He contado con la participación de más de 450 artistas famosos de España, América y Europa", ha destacado. "Voy a llamar a Julio Iglesias y se lo voy a mandar. No sé cómo reaccionará pero me lo puedo imaginar". También, ha indicado que ha sido "un trabajo de chinos", porque le ha llevado "seis meses hacerlo", pero que ya está a punto de ver la luz, y será en los "cinco continentes". "Es un vídeo histórico, una hazaña histórica. Julio tiene una transparencia natural. Es como el agua. Se le ve de lejos. Es un hombre que habla con el corazón", ha subrayado el autor.