La indirecta de Ruslana de 'Operación Triunfo' en el concierto de Fuengirola: ¿un dardo a Omar?

La gira de Operación Triunfo 2023 va viento en popa. Los exconcursantes del programa que en esta última edición ha sido emitido en Amazon Prime Video ya pasaron hace unas semanas por el escenario del Bizcaia Arena BEC en Bilbao. Este pasado fin de semana han dejado huella en el recinto Marenostrum de Fuengirola, ubicado en la playa del Ejido.

Los jóvenes artistas lo dieron todo en su segundo concierto grupal y el público se divirtió mucho. Muchos fans incluso habían dormido a las puertas del acceso para hacerse con un buen sitio en la pista desde el que poder ver a sus cantantes favoritos. En ese análisis de cada detalle del espectáculo, hay quienes no pasaron por alto algunas frases y actitudes.

Algunas de las actuaciones más señaladas fueron Corazón hambriento, de Naiara y Lucas, y Ptazeta: Bzrp Music Session, Vol. 45, a dúo entre Paul Thin y Ruslana. Fue esta última, la benjamina de la edición, quien ha propiciado diversas opiniones al envalentonarse delante del micrófono, expresando ante de todos los espectadores: "Nadie nunca os va a poder querer mejor de lo que lo podéis hacer vosotras mismas", aconsejaba.

Ruslana: “nadie nunca os va a querer mejor de lo que lo podéis hacer vosotras mismas” pic.twitter.com/TYmg5uiVzq — Triana (@Baytarms) May 18, 2024

Los seguidores del concurso televisivo no han tardado en pronunciarse en redes sociales para comentar posibles interpretaciones. Además de entenderse como un mensaje empoderador en favor de la autoestima, no han faltado quienes lo han entendido como una flecha vengativa hacia Omar Samba. Él no solo fue su compañero en Operación Triunfo, sino también su pareja.

La relación se fraguó durante el casting y continuó durante su estancia en la Academia. Aunque algunos fans les vieron juntos por las calles de Madrid tras el final del programa, poco tiempo después pusieron punto y final a su vínculo amoroso y, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado en público sobre los motivos, hay rumores de una supuesta infidelidad por parte del guadalajareño.

Por eso, muchos fans han querido leer entre líneas un posible mensaje de Ruslana de despecho hacia él al pronunciarse de esa manera. Además, también han publicado numerosos memes, por ejemplo, sobre el momento en el que Ruslana y Omar cantaron su parte juntos del himno de Operación Triunfo 2023. En Historias por contar, ambos entonaron al unísono "Explotamos de emoción hasta quedarnos sin aliento", y muchos de los allí presentes percibieron una visible incomodidad entre ellos.

Lo que queda claro una vez más es algo intrínseco a OT, que los espectadores, al haberlos visto en directo convivir y crecer, no solo se fijan en el talento musical de los triunfitos, sino también se interesan por sus relaciones personales.