Jesús hace un llamamiento a todas las solteras de España después de que su cita no se presentara a la cena de ’First Dates’ / Cuatro

2 Se lee en minutos D. M.



No es la primera vez que esto pasa en el programa de 'First Dates'. Esta vez le ha tocado a Jesús, un soltero que acudía al programa en busca del amor y que, sin embargo, se ha encontrado con un bache cuando ha llegado al restaurante del programa televisivo. La cita de Jesús llamaba minutos antes de que empezara la cita para comunicar al programa que finalmente no acudiría.

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero, aun así, hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

La mala suerte de Jesús

Jesús era el primero en llegar al restaurante del programa dispuesto a encontrar el amor. Es un chico que prepara mucho su cuerpo y ha tenido sus resultados. Según le ha contado a Laura Boado y a Matías, en el amor le ha costado un poquito abrirse, es un poco exigente y no ha tenido buena suerte. Le gustaría enamorarse porque cree que tiene que ser una experiencia muy bonita y enriquecedora.

Durante la conversación con los empleados del restaurante donde contaba sus aficiones, el teléfono ha sonado. Una mala noticia para Jesús había llegado por teléfono. “¡Qué pena!”. Al otro lado del teléfono estaba Ainhoa, la cita del soltero que había decidido no acudir a la cita.

Su cita no acude al programa

Laura se ha disgustado mucho y le ha dicho que era una auténtica pena porque “el chico es muy majo y súper mono”, pero el destino es el destino. Con mucho pesar, le ha comunicado la noticia a Jesús y le ha dicho que ni siquiera les había dado un motivo para anular la reserva.

Noticias relacionadas

Jesús, confesaba, “Coño, qué mala suerte. Qué mal, un poco frustrado”. “Todo pasa por algo y la próxima vez será la definitiva. Me siento contento, ha pasado lo que tenía que pasar, no dependía de mí y acepto el presente tal y como viene”.

Manda un mensaje a las solteras de España

“Busco a una chica con aficiones, con una pasión en la vida. Que sea simpática, cariñosa, que tenga un cuerpo proporcionado, bonito. Si eres tú, bienvenida seas”, ha confesado Jesús que ha aprovechado el espacio que le daban para venderse un poco y ver si algún día podría encontrar a esa chica.