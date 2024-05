El PSOE abrirá expediente a Lambán por no votar la ley de amnistía en el Senado

El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha explicado este miércoles que su partido "abrirá expediente" al secretario general del PSOE en Aragón y senador, Javier Lambán, tras su decisión de no participar este martes en la votación sobre la proposición de ley de amnistía en la Cámara alta, una iniciativa socialista que al también expresidente aragonés le causa "incomodidad" con su partido.

Son ideas que ha trasladado Juan Espadas en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha confirmado que este pasado martes mantuvo "un cruce de mensajes" por Whatsapp con Javier Lambán, quien, según ha explicado también, le dirigió una carta en la que el socialista aragonés le explicaba sus razones para no votar la ley de amnistía.

El también secretario general del PSOE andaluz ha comentado que su homólogo aragonés ya lleva "bastantes sesiones plenarias sin poder asistir al Senado por cuestiones ligadas a su salud", por lo que "no era extraño para nosotros" que continuara "en la misma situación" y no pudiera desplazarse este martes al pleno de la Cámara alta. Sin embargo, Espadas ha confirmado que Lambán le explicó que "no había querido participar en esa votación porque no respaldaba" la ley de amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán, "pero tampoco quería oponerse a la decisión que se iba a tomar" por parte del Grupo Socialista de avalar esa iniciativa y rechazar el veto a la misma que planteó el PP.

Así las cosas, a la pregunta de si va a haber sanciones para Lambán, el portavoz socialista en el Senado ha comentado que "estas situaciones están escritas y reguladas por parte de los grupos" en las cámaras de las Cortes Generales, y, "obviamente, ahora hay un proceso en el que se abre un expediente y se le piden" a Lambán, "en este caso, las explicaciones o las razones formalmente por las que él no ejerció su derecho al voto y, efectivamente, se seguirá ese proceso que estatutariamente está previsto".

Posición "aislada"

Juan Espadas ha subrayado que la posición de Lambán respecto a la ley de amnistía es "aislada" en el marco de su grupo, en tanto que fue "la única persona" de la bancada socialista que "no participó" en la votación en la que los senadores del PSOE rechazaron "el veto que planteaba el Partido Popular".

Asimismo, el portavoz socialista ha señalado que "no es la primera vez que ocurre que en el grupo parlamentario, en el Senado o en el Congreso, alguien discrepa y no da su respaldo" con su voto a la posición de su partido, y al respecto ha recordado la "disciplina de voto" que rige en los grupos parlamentarios y la "unidad de criterio a la hora de manifestar su posición política". "Por tanto, yo entiendo que la incomodidad realmente la tiene el señor Lambán con nosotros, con el resto de sus compañeros y con su partido, porque efectivamente sabe que su posición no es una posición que comparta el resto de los compañeros en el grupo", ha continuado comentando Juan Espadas, para quien "la complejidad o la dificultad la tiene ahora mismo" Javier Lambán "con nosotros --los socialistas-- para ser coherente con la posición común que debemos tener todos, y que hemos tenido en un tema muy importante como es éste".

Al hilo, Juan Espadas ha defendido que la amnistía se manifestó el pasado domingo, en las elecciones al Parlamento catalán, como "la mejor fórmula para reducir el apoyo al independentismo en Cataluña" y, por tanto, también para ayudar "a la construcción y a la gobernabilidad no sólo de España, sino del encaje, en definitiva, de todos los territorios en el proyecto de país" español.

A la pregunta de si cree que es "compatible" la posición de Lambán respecto a la ley de amnistía con tener el carné del PSOE, Juan Espadas ha respondido que esa es "una cuestión que le corresponde a él", al dirigente socialista aragonés, a quien "no sólo respeto, sino que aprecio personalmente", según ha aclarado el portavoz socialista en el Senado.

El también secretario general del PSOE andaluz ha agregado que "las reflexiones que tenga que llevar a cabo" Javier Lambán "respecto a su situación en el partido le corresponden a él", y "yo no voy a entrar en ese espacio personal, privado, y más tratándose de una persona con su trayectoria y con el respeto que toda la organización le tiene", ha agregado Juan Espadas.

Fase final

Por otro lado, sobre si espera "cambios" en la ley de amnistía durante su tramitación en las Cortes Generales, Juan Espadas ha sostenido que "este tema está ya claramente en su fase final, finalísima", y ha criticado que el PP "se ha empeñado en estar dos meses dilatando" la tramitación de esta proposición de ley en el Senado.

"Este texto sólo se podía vetar, enmendar o aprobar, y durante dos meses el Partido Popular se ha dedicado a contaminar, a hacer ruido y a intentar que pareciera que estaba haciendo todo lo posible por evitar que se tomara una decisión del Senado", ha reprochado Juan Espadas, que ha concluido expresando su deseo de que el Congreso de los Diputados, "en sus plazos y en estos días, termine ya definitivamente con esta cuestión" y culmine la aprobación de la ley de amnistía.