La reacción de Carlos Sobera tras la confesión de un soltero: "Jamás pensé que me dijeran esto"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La confesión del soltero al presentador

Pablo es estudiante de Filosofía y busca una mujer que tenga buenas dotes para la discusión. Una petición que ha dejado perplejo a Carlos Sobera: "es la primera vez que nos piden algo así". Ahora bien, no se refiere a los enfados de pareja, sino a poder "discutir bien" sobre diferentes temáticas de la vida.

Sin embargo, Alba tiene una solicitud más sencilla pero importante: "me da igual cómo seas mientras que no seas mala". Asegurando que está abierta y que se atreve con todo, llevándose una primera impresión de Pablo bastante positiva. Por otro lado, Pablo ha recibido una energía diferente, ya que él es una persona tranquila y ella muy nerviosa.

Según avanzaba el encuentro, Alba recbía mejor los términos que utilizaba Pablo, aunque en más de una ocasión no entendía lo que estaba diciendo. Por desgracia, Pablo sentía que tenía que dirigir la conversación todo el rato. Finalmente, después de tener un pico tímido y cariñoso, han quedado en verse como amigos.