Así es la habitación de hotel más cara del mundo: debajo del agua y con tripulación a bordo

Dentro de los precios de las habitaciones de hotel existe una amplia gama de estancias que varía mucho en función del cliente. En todas las ciudades podemos encontrar espacios para pernoctar, desde los más modestos hasta los más desorbitados. El desarrollo de las vistas y el lujo es un reclamo para los turistas que buscan disfrutar de unas vacaciones de máximo confort. Por eso, muchos hoteles de Madrid han apostado por ofrecer estancias de lujo que pueden llegar a costar hasta 7.978 euros la noche.

Ahora imagina que no es cualquier habitación de hotel, y que de repente duermes bajo el mar y que tu habitación y baños están inundadas de especies del mar. Así es el hotel submarino que te ofrece esta experiencia.

Así es el hotel submarino más caro del mundo

Es conocido como el 'Mile Low Club' y es un hotel tan exclusivo, ya que está diseñado para que lo ocupe una única pareja. Las personas que reserven este barco, contarán con un capitán a servicio de la pareja, un chef privado y un mayordomo.

Por tanto, ofreciendo este tipo de servicios es imaginable que el coste ascienda a una cifra considerable. Poder alojarte una noche en este hotel submarino tan exclusivo cuesta la friolera cifra de 258.000 euros. Una experiencia que es exclusiva, ya no solo por no ser asequible para la mayoría de bolsillos, sino además, que deben abstenerse de probar este hotel, personas que padezcan claustrofobia o que no les guste el fondo del mar.