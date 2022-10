Formas de romper con tu pareja sin hacer daño de más

Cortar una relación no es fácil, por eso contamos con una psicóloga para intentar hacerlo con la máxima consideración por la otra persona

Recuerdo una vez ver a una compañera de piso llorar desconsoladamente sobre su cama de 90. La vi porque su habitación conectaba directamente con la cocina. “Me acaba de dejar por Whatsapp”, nos dijo. Acababa de llegar de un viaje con el que había sido su novio los últimos meses. Una escapada que a ella le había sabido como un paso al frente de su relación, hecha ahora añicos por un mensaje. Nunca quedaron. Tampoco le dio opción a hablar por teléfono.

Puede parecer una chiquillada, pero después de que se aireasen las 10 palabras con las que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cortó por Whatsapp con su prometida -­“Nuestra relación es imposible. Hablamos algún día, cuídate, besos”­-, se ve que esta forma tan poco responsable de romper relaciones puede ocurrir a cualquier edad.

La negociación comienza con uno mismo

Con la racha de rupturas que estamos viendo entre el famoseo, no está de más conocer algunos códigos para respetar a la que (hasta ahora) era nuestra pareja si manteníamos una relación sana.

Para empezar, Laura Valdunciel, psicóloga especializada en parejas de Intro Psicólogos, explica que cuando un miembro de la relación toma la decisión de romperla, comienza una negociación con sí mismo: tiene que ver desde dónde se está tomando y de qué manera debe comunicarlo cuidando del vínculo.

"Tenemos mucha conciencia de que hay que cuidar las relaciones durante el tiempo que dura el vínculo de pareja, pero a veces no somos conscientes de que el fin también forma parte del proceso. Ambas partes van a entrar en un periodo de duelo por lo perdido, y de recolocar la relación, y es importante cuidar eso", explica la psicóloga.

La honestidad por delante

Lo de ir mandando señales para preparar el terreno, por muy buena idea que te parezca, no es lo mejor. "Lo ideal sería ser lo más honesto posible en el momento en que se toma la decisión de la ruptura. Más que mandar señales poco a poco, hay que tener una conversación. Se debe elegir el momento y la situación adecuada para expresarlo de forma respetuosa y cuidadosa", asegura Valdunciel.

También es importante escoger un lugar íntimo y adecuado. Y, por supuesto, romper a la cara. Nada de mandar mensajes ni de airear tus planes antes de hablar con esa persona, como le ocurrió a Liam Hemsworth (el protagonista de 'Los Juegos del Hambre'). Según publicó el medio estadounidense Page Six, el actor se enteró de su ruptura con Miley Cyrus a través de las redes sociales.

No utilices excusas ni terceras personas: vete al grano

Inventarse excusas no sirve de nada. Solo hace que la otra persona se sienta peor. Mª Ángeles cuenta que una vez estuvo saliendo con un hombre "perfil Ferraz": "Pijo de izquierdas, bastante pedante, egocéntrico...". Un tiempo después, "puso de excusa que su madre estaba enferma, que estaba muy agobiado y que necesitaba espacio", para dejar de quedar con ella.

"Al mes y medio reapareció para decirme que había conocido a alguien, que estaba muy enamorado y que me escribía para decírmelo porque no quería hacerme ghosting. Me puso algo así como que ‘a veces, la mejor forma de estar es dejar espacio’", explica. Sus mensajes, asegura, no tenían desperdicio.

Quédate con lo bueno de la relación

"Una parte que se nos olvida es agradecer lo vivido. Es importante no solo conectar con los motivos que nos llevan a romper, sino también con las partes que te llevas; saber lo que has puesto y recibido en esa relación. Eso ayuda también mucho a hacerlo bien", asegura la experta.

La relación que se tenga a partir de ese momento va a depender mucho de la que se tuviera cuando aún existía un vínculo de pareja.

Darse un tiempo suele ser el prólogo de la ruptura

Optar por darse un tiempo suele significar dos cosas: que realmente vas a romper o que hay problemas en la relación que todavía no sabes (o sabéis) arreglar. Otras veces también se puede leer como que quieres experimentar con nuevas personas. Muchos recuerdan el caso de Ross Geller, en la popular serie de televisión Friends, cuando se acostó con una chica en pleno descanso con Rachel.

Su entonces novia se lo tomó como una infidelidad. Él no dejaba de repetir que estaban en un descanso. El resultado fue una ruptura seguramente más dolorosa que de haber hablado.

No intentes ser su mejor amiga o amigo de primeras

Lo mismo el cariño y el amor que sientes por esa persona te hacen estar muy pendiente de ella. Pero, aunque te lo pida, lo mejor es distanciarse.

No se trata de desaparecer, sino de estar menos presente para que la otra persona pueda iniciar su duelo. Solo así realmente podréis volver a llevaros en un futuro y, por qué no, hasta ser amigos o amigas.

