La cita más rara en la historia de 'First Dates': “Estoy bien, no quiero saber nada"

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero aun así hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

El momento atrevido de los concursantes de First Dates

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

La cita de Carlos y Alicia

Los citados en el programa de la cuatro para tener una cita parecían haber congeniado y coincidido en gustos. Ambos vienen de pueblos y no han salido de él hasta hace bien poco.

Alicia cuenta que es de un pueblo de Córdoba. Se fue a Madrid a estudiar ambientales, pero ahora trabaja en programación. Se ha definido como una chica intensa, alegre y a la que le gusta vivir la vida, salir, reír y compartir momentos.

Carlos es creyente y se basa en los valores del cristianismo. Es de un pueblo de Salamanca, concretamente de Tamames. Trabaja en una fábrica de embutidos y jamones.

El inicio de la cita y a lo que aspira Alicia

El inicio de la cita fue nada más y nada menos que hablando de sus respectivos pueblos. Se han criado en zonas rurales y tienen muchos gustos similares. Alicia, busca a un chico que le guste la naturaleza, su pueblo -Córdoba- y que coma de todo porque su abuela es de hacer pucheros. Le gustaría encontrar a un chico que cada viernes le dijera "qué ganas tengo de ir a tu pueblo". Además de hablar, que sueña con casarse en la iglesia de su pueblo del brazo de su padre.

La cita se tuerce

La única condición de Alicia era, que buscaba a alguien que "tengas los fines de semana libres". Sin embargo, Carlos, ha confesado que él trabaja de siete a tres en la fábrica, pero que no tiene vacaciones porque el ganado exige trabajar todos los días por el tiempo que hay que echarle.

Alicia en ese momento ya le ha puesto un punto negativo a Carlos, ya que quiere un hombre que tenga los findes libres. Al enterarse de ello, Alicia, la ha querido preguntar sobre si viviría siempre en el pueblo o tenía pensado salir. Carlos confesaba, "no tengo nada claro, hace unos meses sopesaba irme fuera de España". Además, en el tema de relaciones ha dicho que "no he tenido nada serio, pero me entretengo con varias amigas". Ya son varios los puntos negativos que Carlos acumula por parte de Alicia.

El remate final en el que Alicia ha dicho que no

La soltera se ha quedado sin preguntas y le ha pedido a Carlos que le preguntara lo que quisiera, pero él no ha necesitado saber nada “Estoy bien, no quiero saber nada, o todo”. Alicia se ha quedado un poco sorprendida, pero él le ha explicado que estaba muy bien con ella y que habían acertado. Ella ha intentado que pagaran la cena a medias, pero él se ha empeñado en invitarla.

En el momento de la decisión final, Carlos ha dicho que tendría muchas más citas con ella “eres una chica super simpática y no es fácil encontrar a alguien así”. Sin embargo, Alicia ha sido sincera y le ha dicho que ella quería a una persona con los fines de semana libres.