Retrato de una médico en precario: "Tienes mucho miedo y ansiedad"

La doctora Inés García, 36 años, médico de Urgencias en el Hospital Reina Sofía de Murcia, lleva siete años encadenando contratos temporales.

Las visitas a la puerta de su servicio han aumentado un 25% en los últimos meses: "Nunca hemos tenido tanto estrés como ahora mismo".

Madre de una niña pequeña, habla de incertidumbre personal y laboral: "No puedes hacer planes de nada. Te planteas irte, incluso, fuera de España".

Miedo, angustia, estrés, ansiedad...Siempre pendiente del teléfono. Por si suena un día antes, para trabajar al siguiente. Sin poder hacer planes. Ni en lo profesional, ni en lo familiar. La doctora Inés García Rosa, médico de Urgencias en el Hospital Reina Sofía de Murcia, lleva siete años encadenando contratos temporales. El más largo que ha tenido hasta ahora, de un año. El resto, por meses. Tres, seis...Y así. Ella es la foto, y la historia, de uno de esos 67.000 profesionales a los que el Gobierno quiere estabilizar para acabar con la precariedad que machaca a unos sanitarios que, además, con una pandemia de por medio, llevan años reventados. "¿Qué sería para mí un contrato fijo?. Casi un sueño. Un regalo. Y sobre todo, merecido por el esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta aquí", confiesa la médico a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA cuando relata su odisea laboral.

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado martes el Real Decreto-ley por el que se reforma la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y se establecen los tipos de contrato temporal en el Sistema Nacional de Salud y las causas concretas por las cuales se pueden realizar. Ya lo había anunciado el presidente Pedro Sánchez. La idea es acabar con la precariedad de los sanitarios españoles, un colectivo donde la tasa de temporalidad es especialmente elevada. En la práctica, supondrá llevar a cabo un proceso de estabilización para los más de 67.000 que están en situación de temporalidad.

De temporalidad, de angustia, de no saber por dónde tirar -sin poder hacer planes, ni en lo personal, ni en lo laboral-, de estrés, de incertidumbre...De todo eso, y más, sabe bien la doctora García Rosa, urgencióloga en el hospital murciano, de 36 años. Inés hizo la especialidad de Medicina de Familia. "Tuve la suerte que fue en el propio hospital. Hice mis cuatro años de formación aquí. Es un centro fantástico para formarse, porque cuenta con grandes profesionales, así que también fue una suerte quedarme en el servicio de Urgencias", explica. A partir de ahí, la inestabilidad laboral fue marcando su camino.

"Hace siete años terminé la especialidad y sólo un año tuve un contrato, el resto de tres meses, como mucho, seis", cuenta la doctora García Rosa.

"Sí que me he visto con piedras en el camino y con obstáculos en cuanto a los contratos que me han ido ofertando desde la bolsa de trabajo. Hace siete años terminé la especialidad y sólo uno tuve un contrato, el resto de tres meses, como mucho seis". Y siempre a última hora, remarca. "Si mi contrato acaba el 31 de mayo, el 30 me están llamando para ofrecerme otro. Eso te genera estrés, ansiedad y miedo porque no sabes qué va a pasar con tu vida. Es una inestabilidad familiar y profesional tremenda", asegura la médico, que también es portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

Hay urgenciólogos, con más de 60 años, que se jubilarán sin haber llegado a firmar nunca un contrato fijo.

La precariedad laboral azota especialmente a los servicios de Urgencias. Con datos, tremendos, facilitados a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por SEMES, las tasas de temporalidad en algunas comunidades autónomas se disparan. Pueden rozar el 95%, indican desde la sociedad científica. Por ejemplo, en Madrid, la temporalidad de los contratos de los médicos de Urgencias es del 85%; en Comunidad Valenciana, del 70%; en Cantabria, del 60%, lo mismo que en Cataluña; en Extremadura o Canarias, un 50%; en Castilla-La Mancha, un 30%, algo similar en Andalucía; en Galicia, un 20% o en La Rioja, con una situación mucho mejor, un 10%. Hay urgenciólogos que se jubilarán sin haber llegado a firmar nunca un contrato fijo. Tienen más de 60 años y están con contratos temporales.

"Miedo, mucho miedo"

La doctora García habla bien de esa inquietud. De la ansiedad de no poder planificar nada. Como el comprarse una casa. O un coche. "Mucha incertidumbre y mucho miedo", repite una y otra vez. También destaca la dificultad de conciliar. Madre de una niña pequeña, cuenta algo curioso. "Mi contrato acababa el 31 de diciembre de 2020 y mi hija nacía en abril de 2021. Con lo cual me veía que iba a tener cuatro meses sin contrato e iba a dar a luz. Enlazaba mi maternidad con la posibilidad de que me llamaran. Afortunadamente, me llamaron a finales de diciembre, de un día para otro. Pude firmar, dar a luz y continuar con permiso de maternidad y lactancia como dice la ley, pero con el miedo de voy a tener un hijo y estoy en la calle, sin trabajo".

Una inseguridad constante, admite. "Después de siete años de adjunta en un servicio de Urgencias, te planteas si irte a otra comunidad para mejorar. Pues a lo mejor sí. Este año, de mis residentes, ninguno ha optado ni ha tenido la oportunidad de quedarse en esta puerta de Urgencias porque les han ofrecido mejores contratos en comunidades vecinas. Por ejemplo, en Comunidad Valenciana, en Andalucía...Residentes que hemos formado aquí, que hemos peleado porque adquieran las competencias que el Ministerio les exige y estén actualizados, que son de esta región y los hemos perdido porque a lo mejor en esa comunidad les han ofertado un contrato de dos años. Es una pena".

"Que con la falta de médicos y la precariedad no ofrezcan mejoras...Es hora de plantarnos y decir: 'Hasta aquí'", advierte la urgencióloga.

¿De quién es la culpa?. Inés García apunta, en este caso, al Servicio Murciano de Salud. "Que con la falta de médicos que hay y la precariedad laboral tan tremenda en la que estamos, no ofrezcan mejoras de contratos...Pero, vamos, que es trasladable a todas las comunidades, por ejemplo, Madrid. Dentro de poco vamos a tener una enorme cantidad de profesionales que se van a jubilar. ¿Qué va a pasar?, ¿vamos a seguir firmando contratos de tres meses o nos van a ofrecer uno indefinido como merecemos?. Creo que ya es hora de sentarnos y plantarnos. De decir: 'Hasta aquí'", asevera la urgencióloga.

Las urgencias, saturadas

En España, donde el 60 % de los ingresos se realizan a través de Urgencias de los hospitales, cerca de 20.000 profesionales (médicos, enfermeros y técnicos) trabajan en Urgencias y Emergencias. Sin formación reglada ni homogénea, llevan años exigiendo la especialización. Por ahora, sin éxito. La doctora Inés García habla de un servicio que funciona 24 horas, los siete días de la semana y los 365 días del año. Donde la puerta está siempre abierta y, cada vez, con más cola de entrada. A donde rebotan muchos de los que no son atendidos en una Atención Primaria agonizante.

En Urgencias, desde Semana Santa, han notado un aumento de un 25% en las visitas. "Las guardias son infernales", señala la médico.

Un servicio en donde, desde Semana Santa, dice, han notado un incremento del 25% en las atenciones diarias. "Las guardias son infernales. Estamos saturados", describe. Y vuelve a lo mismo: "Tienes guardias malas, contratos temporales...Te planteas irte. Incluso, fuera de España. Hay compañeros que lo están pensando", asegura la urgencióloga. ¿Se lo plantea ella?. Su contrato, dice, finaliza en octubre y sí lo contempla. "No sé si a otro hospital, que será lo mismo. Pero quizá dedicarme a la Atención Primaria, de 8 a 3. Y dejar las Urgencias a un lado. Una pena porque me encanta y me he formado para ello. Pero el estrés que tenemos ahora mismo es muy grande. Nunca hemos vivido tanto como en los últimos meses".

Entrada de Urgencias en el hospital de Bellvitge (Barcelona). / Manu Mitru

¿A qué achacan esa saturación en Urgencias?. "La gente lo achaca al covid -España vive en pleno verano su séptima ola- pero el covid ha traído la enfermedad en sí y, luego, muchos problemas o secuelas que estamos viendo. También influye que tenemos un alto porcentaje de población añosa. En las guardias, un 70% de los pacientes que vemos tiene más de 75 años y muchas comorbilidades. Son pacientes muy complejos, con muchos fármacos, que ingresan y reingresan a la semana. Habría que abrir una puerta -pero creo que no hay dinero- y crear hospitales y unidades de crónicos".

En todo ese relato de un día a día "lleno de piedras", la doctora García valora la iniciativa del Gobierno para dar estabilidad a los sanitarios. "Es muy positivo, sobre todo para los que llevamos casi diez años encadenando contratos eventuales. También de cara a que se reconozca nuestra formación y esfuerzo diario. Estamos siempre leyendo, investigando...". Lo dice quien no sabe lo que es un contrato fijo. "Para mi es casi un sueño. Un regalo. Y, sobre todo, algo merecido", zanja la médico.

