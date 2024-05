Estos son los mutualistas que no tienen derecho a los 4.000 euros de Hacienda

Pensiones: cuándo se cobran en febrero de 2024 / EPC

La Agencia Tributaria tiene una gran noticia para algunos pensionistas, ya que les va a devolver una cantidad de hasta 4.000 euros. Los pensionistas con este derecho fueron sujetos de un error de Hacienda al calcular el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que en su momento pagaron una cuantía superior en impuestos a la que les correspondía. Sin embargo, para otros beneficiarios de pensiones esta noticia es algo amarga, ya que no tienen derecho a recibir la gran devolución de la Agencia Tributaria. Estos son los mutualistas que no recibirán los 4.000 euros.

Cuál fue el error de Hacienda

Este está relacionado con un error ocurrido entre 1967 y 1978. Durante este periodo, los jubilados de las mutualidades del comercio, la construcción o la metalurgia aportaron más de lo que debían en impuestos. Por aquel entonces, estos trabajadores tributaron sobre el 100% de su pensión, pero en realidad deberían haberlo hecho sobre el 75%. Esto significa que aportaron un 25% más de lo que debían. Sin embargo, las pensiones que tienen derecho a la reducción son solo aquellas pagadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto Social de la Marina.

Estas pensiones no tienen derecho a la devolución de Hacienda

Según la sentencia original del Tribunal Supremo, la devolución se aplica a los mutualistas que cumplan los requisitos y que pertenezcan a los siguientes sectores: astilleros, banca, comercio, construcción, eléctricas, metalurgia y pesca. De esta manera, los perceptores de pensiones satisfechas por Clases Pasivas a los funcionarios en caso de haber estado incluidos durante toda su vida laboral en el régimen de Clases Pasivas.

Lo msimo ocurre con las pensiones por aportaciones a mutualidades laborales, ya que fueron deducibles en su momento, y con las pensiones de viudedad, que no están incluidas por no derivar de aportaciones del perceptor de esta pensión. Por último, son las pensiones no contributivas las que no cuentan para los 4.000 euros de Hacienda, por no provenir de aportaciones previas.